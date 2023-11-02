البابا تواضروس يجتمع بهيئة الأوقاف القبطية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الخميس، أعضاء هيئة الأوقاف القبطية.

جرى خلال اللقاء عرض ومناقشة عدد من الملفات الخاصة بعمل هيئة الأوقاف القبطية.

الأنبا مكاري يرسم شمامسة بكنيسة العذراء أرض الجولف

صلى نيافة الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء بأرض الجولف، بمصر الجديدة.

وخلال القدس صلى نيافة الأنبا مكاري طقس رسامة الدارسين في مدرسة الشهيد إستفانوس للشمامسة التابعة للكنيسة ذاتها، شمامسة برتبة إبصالتس (مرتل)، وعددهم ٣٣ دارس، وذلك بعد اجتيازهم فترة دراسية كاملة. لينضموا بذلك إلى خورس شمامسة الكنيسة.



كما منح ٤ من الشمامسة من حاملي رتبة إبصالتس، رتبة أغنسطس (قارئ).

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شارك في صلوات القداس والرسامة الآباء كهنة الكنيسة وخورس شمامستها وشعبها ومن بينهم أسر الشمامسة الجدد.

الأنبا تكلا يترأس حفل تخريج دفعتين بمعهد الرعاية

نظمت إيبارشية دشنا للأقباط الأرثوذكس حفلًا لخريجي الدفعتين الأخيرتين من فرع معهد الرعاية والتربية بدشنا، وكذلك الحاصلين على دبلومة تمهيدي الماچستير، في كاتدرائية الشهيد مار جرجس بدشنا، وبحضور نيافة الأنبا تكلا مطران إيبارشية دشنا.

تضمن الحفل كلمة تهنئة ألقاها نيافة الأنبا تكلا وحثّ فيها الخريجين على استكمال الدراسة، كما شمل الحفل تقريرًا مفصلًا عن أعمال المعهد في السنوات الخمس الأخيرة، وعددًا من الكلمات التي ألقاها بعض الخريجين.

وفي الختام سلّم نيافة الأنبا تكلا مطران إيبارشية دشنا الشهادات والهدايا للخريجين، وتم التقاط الصور التذكارية.

الأنبا يواقيم يتراس اجتماع كهنة إيبارشية إسنا وأرمنت

عقد مجمع كهنة إيبارشية إسنا وأرمنت للأقباط الأرثوذكس، اجتماعهم الدوري في كنيسة السيدة العذراء بمدينة إسنا، بحضور نيافة الأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها نيافة الأنبا يواقيم، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.