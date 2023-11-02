فوائد الكوارع، تقوى العظام والأعصاب والمناعة

فوائد الكوارع، الكوارع من الأكلات الشعبية الشهيرة التى يعشقها المصريون كثيرا فهى أكلة مقدسة لها مذاق شهر لا يقاوم.

وفوائد الكوارع، عديدة لقيمتها الغذائية العالية، حيث تحتوي على العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم واشتهرت بأنها غذاء خاص للعظام والمفاصل والأعصاب.

القيمة الغذائية الموجودة في الكوارع

وقالت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الكوارع من مشتقات اللحوم الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرين، ولها قيمة غذائية عالية حيث تحتوى على الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم والمنجنيز والفسفور والزنك والسيلينيوم والبروتينات والأحماض الأمينية والدهون الصحية والكولاجين.

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فوائد الكوارع

وأضافت استشارى التغذية العلاجية أن الكوارع لها فوائد علاجية عديدة وعظيمة، تدفعنا لتناولها باستمرار، ومن فوائد الكوارع:-

مطهر طبيعي، لأنها تساعد الأمعاء في التخلص من السموم المتراكمة، لأنها غنية بالألياف، وتساعد في تخلّص الكبد من السموم.

تحسن صحة العضلات والبشرة والمفاصل، وايضا تزيد من نضارة البشرة وتساعد في حماية الجلد من التشققات والجفاف وتزيد من رطوبته وحيويته، وقوّة الشعر وصحّته لأنها غنية لمادّة الكولاجين، والبروتينات، والفيتامينات، مثل: (B6، B12).

تزيد كمية السائل المنوي لدى الرجال فهي بالتالي تحمي من الضعف الجنسي، وغناها بالسعرات الحرارية والإحساس بالطاقة يرفع القدرة الجنسية ويحسن الانتصاب.

المواد الجلاتينية الموجود في شوربة الكوارع تساعد في شفاء أمراض المفاصل وخشونة الركبة، لذا فهي وجبة مثالية لكبار السن الذين يعانون من آلام المفاصل والروماتيزم، بفضل تركيبها والفيتامينات والمعادن الموجودة فيها.

تنشط الدورة الدموية وتعزز بناء الخلايا وتجديدها، لاحتوائها على البروتين والفيتامينات المتعددة.

تمد جهاز المناعة ببروتين الكولاجين الضروري للجسم والذى يحمي بطانة الجهاز الهضمي من التقرحات والالتهابات المتكرّرة بفعل العوامل المسببة للقرحة المعديّة والقولون العصبي.

فوائد الكوارع، فيتو

ولعمل الكوارع فى المنزل

مكونات عمل الكوارع:

كوارع منظفة ومقطعة

جزر

بصل

طماطم

كرفس

حبهان

مستكة

ملح

فلفل أسود

جوزة الطيب

لتر ماء

طريقة عمل الكوارع:

- أولًا نجهز الكوارع، حيث يجب أن يتم غسل الكوارع جيدًا من خلال نقعها فى كمية من الماء الموضوع فيه خل وملح، لمدة ساعتين، وذلك بعد غسلها فى البداية بالملح والخل جيدًا.

- باستخدام "حلة ضغط" أو أخرى عادية يتم سلق الكوارع، بحيث يتم وضعها فى كمية من الماء، ونتركها على النار حتى تصل لمرحلة الغليان، ثم نتخلص من طبقة الريم التى تتكون على الوجه.

- نضيف البصل والحبهان والفلفل الأسود وورق اللورا والمسكة، ونتركها على النار لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 ساعات، على أن يتم إضافة الملح بعد مرور نصف الوقت على النار.

- إذا لاحظت أن كمية الشوربة أصبحت أقل، نضيف إليها كمية من الماء المغلى، ونغطيها جيدًا حتى تنضج تمامًا.

- يتم التأكد من مدى نضج الكوارع باستخدام الشوكة أو عندما تصبح لينة ويمكن فصلها بسهولة عن العظام.

- بعد أن نتأكد من نضجها، يتم رفع الإناء عن النار، ونتركها حتى تبرد قليلا، ثم تقدم ساخنة بجانب الفتة.