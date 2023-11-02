الجمعة 03 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

فوائد الكوارع، تقوى العظام والأعصاب والمناعة

الكوارع، فيتو
الكوارع، فيتو

 فوائد الكوارع، الكوارع من الأكلات الشعبية الشهيرة التى يعشقها المصريون كثيرا فهى أكلة مقدسة لها مذاق شهر لا يقاوم.

وفوائد الكوارع، عديدة لقيمتها الغذائية العالية، حيث تحتوي على العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم واشتهرت بأنها غذاء خاص للعظام والمفاصل والأعصاب.

القيمة الغذائية الموجودة في الكوارع 

وقالت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الكوارع من مشتقات اللحوم الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرين، ولها قيمة غذائية عالية حيث تحتوى على الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم والمنجنيز والفسفور والزنك والسيلينيوم والبروتينات والأحماض الأمينية والدهون الصحية والكولاجين.

Advertisements

فوائد الكوارع 

وأضافت استشارى التغذية العلاجية أن الكوارع لها فوائد علاجية عديدة وعظيمة، تدفعنا لتناولها باستمرار، ومن فوائد الكوارع:-

  • مطهر طبيعي، لأنها تساعد الأمعاء في التخلص من السموم المتراكمة، لأنها غنية بالألياف، وتساعد في تخلّص الكبد من السموم.
  • تحسن صحة العضلات والبشرة والمفاصل، وايضا تزيد من نضارة البشرة وتساعد في حماية الجلد من التشققات والجفاف وتزيد من رطوبته وحيويته، وقوّة الشعر وصحّته لأنها غنية  لمادّة الكولاجين، والبروتينات، والفيتامينات، مثل: (B6، B12).
  • تزيد كمية السائل المنوي لدى الرجال فهي بالتالي تحمي من الضعف الجنسي، وغناها بالسعرات الحرارية والإحساس بالطاقة يرفع القدرة الجنسية ويحسن الانتصاب.
  • المواد الجلاتينية الموجود في شوربة الكوارع تساعد في شفاء أمراض المفاصل وخشونة الركبة، لذا فهي وجبة مثالية لكبار السن الذين يعانون من آلام المفاصل والروماتيزم، بفضل تركيبها والفيتامينات والمعادن الموجودة فيها.
  • تنشط الدورة الدموية وتعزز بناء الخلايا وتجديدها، لاحتوائها على البروتين والفيتامينات المتعددة.
  • تمد جهاز المناعة ببروتين الكولاجين الضروري للجسم والذى يحمي بطانة الجهاز الهضمي من التقرحات والالتهابات المتكرّرة بفعل العوامل المسببة للقرحة المعديّة والقولون العصبي.
فوائد الكوارع، فيتو 

ولعمل الكوارع فى المنزل

مكونات عمل الكوارع:

كوارع منظفة ومقطعة
جزر 
بصل 
طماطم
كرفس
حبهان
مستكة
ملح
فلفل أسود
جوزة الطيب
لتر ماء

طريقة عمل الكوارع:

- أولًا نجهز الكوارع، حيث يجب أن يتم غسل الكوارع جيدًا من خلال نقعها فى كمية من الماء الموضوع فيه خل وملح، لمدة ساعتين، وذلك بعد غسلها فى البداية بالملح والخل جيدًا.

- باستخدام "حلة ضغط" أو أخرى عادية يتم سلق الكوارع، بحيث يتم وضعها فى كمية من الماء، ونتركها على النار حتى تصل لمرحلة الغليان، ثم نتخلص من طبقة الريم التى تتكون على الوجه.

- نضيف البصل والحبهان والفلفل الأسود وورق اللورا والمسكة، ونتركها على النار لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 ساعات، على أن يتم إضافة الملح بعد مرور نصف الوقت على النار.

- إذا لاحظت أن كمية الشوربة أصبحت أقل، نضيف إليها كمية من الماء المغلى، ونغطيها جيدًا حتى تنضج تمامًا.

- يتم التأكد من مدى نضج الكوارع باستخدام الشوكة أو عندما تصبح لينة ويمكن فصلها بسهولة عن العظام.

- بعد أن نتأكد من نضجها، يتم رفع الإناء عن النار، ونتركها حتى تبرد قليلا، ثم تقدم ساخنة بجانب الفتة.

txt

فوائد البطاطا المشوية، غذاء متكامل للصغار والكبار

txt

فوائد المرمرية عديدة ولكن هناك فئات ممنوعة من تناولها

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الكوارع طريقة عمل الكوارع فوائد الكوارع مكونات عمل الكوارع الدكتورة منى أيمن صحة الصحة

مواد متعلقة

فوائد البصل الأحمر، يعزز صحة الجهاز الهضمي والقلب

فوائد البابونج، يحمي من أمراض القلب والسرطان ومهم لجمالك

فوائد الموز، مهم في الريجيم ويحمي من السرطان ويقوي المناعة والعظام

فوائد البقدونس المغلي، أهمها تقليل الغازات

الأكثر قراءة

مراسل تلفزيون فلسطين يلقي درع الصحافة أرضا: كلنا شهداء مع فرق التوقيت (فيديو)

عفت نصار: أوسوريو يرحل عن تدريب الزمالك والبديل أجنبي

أول فيديو لاستهداف مقر قيادة تابع لجيش الاحتلال في مزارع شبعا بمسيرة تابعة لحزب الله

طريقة عمل اللفت المخلل في البيت وأرخص من الجاهز

ارتفاع عدد قتلى حزب الله في الاشتباكات مع إسرائيل إلى 53 عنصرا

المقاومة العراقية تقصف أهدافا أمريكية وإسرائيلية نصرة لأهالي غزة

عامر حسين ينتقد بطولة الدوري الإفريقي: أرهقت اللاعبين وغير مفيدة فنيا

أسطورة بايرن ميونخ يهاجم توخيل بعد وداع كأس ألمانيا

Advertisements

منوعات

المزيد

دعما للصناعة الوطنية جامعة عين شمس تقيم معرضا للمنتجات المصرية

كيف تصبح بطلا في الجري بدون مجهود؟

سرقة محفظة مراسل صحفي على الهواء في لندن (فيديو)

الإفراط في تناول اللحوم ضار بالصحة، وهذه الطريقة فعالة لتقليل الاستهلاك

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 2-11-2023 في ختام التعاملات

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 2-11-2023

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الخميس 2-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

يستخدمها الاحتلال في قطاع غزة.. معلومات عن القنابل الفراغية متعددة المهام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الكوشة في المنام وعلاقتها بالخير والرزق والسعادة

10 أشياء يكره فعلها أثناء الصلاة وهذه الأفعال محرمة قطعا

المزيد
الجريدة الرسمية