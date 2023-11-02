الجمعة 03 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

وثيقة: نصف مصابي غزة في مستشفى العريش «أطفال»

مصابو غزة، فيتو
مصابو غزة، فيتو

أفادت وثيقة طبية، اليوم الخميس، أن "ما يقرب من نصف الضحايا الذين وصلوا من قطاع غزة، إلى مستشفى مدينة العريش المصرية هم من الأطفال".

 مستشفى العريش 

ووفقًا للوثيقة بحسب وكالة "سبوتنيك"، من المركز الصحفي للمستشفى، "استقبل مستشفى العريش 35 جريحًا من قطاع غزة، وأن أغلبهم تتراوح أعمارهم بين 3 و10 سنوات".

وجاء في الوثيقة: أن "القائمة تضم أيضًا ست نساء ورجلًا مسنًا يبلغ من العمر 75 عامًا"، مشيرة إلى أن معظم الجرحى مصابون بشظايا وكسور خطيرة في الأطراف وحروق وإصابات في العين.

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رصد مرور سيارات إسعاف من مصر إلى غزة

وكانت قناة "القاهرة الإخبارية"، قد أعلنت أمس الأربعاء، "رصد مرور سيارات إسعاف من مصر إلى غزة، لنقل عدد من الجرحى الفلسطينيين، وذلك عبر معبر رفح البري".

ووفقا للقناة التابعة للدولة المصرية، فإن هناك استعدادات مصرية لاستقبال نحو 80 مصابا من قطاع غزة، مشيرة إلى أن أكثر من 40 سيارة إسعاف تنتظر أمام معبر رفح لدخول قطاع غزة.

وأضافت أن "جهودا مصرية في اتجاهات عديدة لدعم السكان في غزة"، مؤكدة "تجهيز عدد من المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى الفلسطينيين".

وكانت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، قد أعلنت في وقت سابق، أن قصفا إسرائيليا أوقع "400 ضحية بين شهيد وجريح ودمر حيا سكنيا كاملا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة".

الاستهداف الإسرائيلي 

وأدانت مصر بأشد العبارات، اليوم الخميس، الاستهداف الإسرائيلي الذي طال مربعا سكنيا في مخيم جباليا، واصفة إياه بـ"اللاإنساني".

واعتبرت مصر ذلك انتهاكا صارخا جديدا للقوات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي.

وأضافت أن هذه الحادثة "تزيد من الأزمة الراهنة تعقيدًا وتنذر بعواقب وخيمة يصعب تداركها على كافة المستويات".

 مغبة استمرار تلك الهجمات العشوائية

وحذرت مصر من مغبة استمرار تلك الهجمات العشوائية، التي تستهدف المدنيين العزل في أماكن إيوائهم وبمحيط المراكز والمستشفيات الطبية التي يلجؤون إليها هربًا من القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، ودون أي اكتراث بالأرواح التي تُزهق، وبشكل يفاقم من الأوضاع الإنسانية المتأزمة والمتدهورة في القطاع.

ودعت مصر جميع الدول والأطراف الدولية لإدانة هذه الاعتداءات بشكل قاطع ودون مواربة، والوقف الفوري لها.

كما طالبت مصر المجتمع الدولي بتحمل بمسؤوليته تجاه توفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين، مشددة على ضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية لضمان النفاذ الآمن والكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية والإغاثية، للتخفيف من وطأة المحنة الإنسانية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.

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غزة معبر رفح مستشفى العربش

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