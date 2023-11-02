اشتباكات مباشرة بين كتائب القسام وجيش الاحتلال في محيط مستشفى القدس

مستشفيات غزة، كشفت تقارير إعلامية اليوم الخميس، عن اندلاع اشتباكات مباشرة بين كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تنفذ توغلات برية منذ أيام في محيط مستشفى القدس بقطاع غزة.

اشتباكات مباشرة بين كتائب القسام وجيش الاحتلال في غزة

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الخميس، أن مستشفى القدس الذي يقع في جنوب قطاع غزة، تعرض لقصف من جانب قوات الاحتلال.

ومن جانبه أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن استهداف الاحتلال الإسرائيلي محيط مستشفى القدس بقصف عنيف، في منطقة تل الهوى بقطاع غزة، وسط حالة من الهلع سيطرت على الطواقم الطبية العاملة، فى ظل وجود أكثر من 14 ألف نازح بمستشفى القدس يتعرضون للخطر.

وفي إطار استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، ألمح جيش الاحتلال إلى قصف مستشفيات غزة بعد نقل الجرحى لتلقي العلاج في مصر.

Advertisements

وفي السياق ذاته أكدت "منظمة الصحة العالمية" أن ثلث مستشفيات غزة أصبحت خارج العمل وتوقفت تمامًا عن تقديم خدمات للمصابين بها بسبب نقص الوقود.

وقالت الصحة العالمية في بيانها أن دخول الوقود إلى قطاع غزة مع المساعدات ليس أمرًا ترفيهيا، إنما هو مسألة حياة أو موت، بالإضافة إلى حاجة الأطقم الطبية التابعة لها إلى ضمانات حتى تتمكن من أداء عملها داخل القطاع بسبب ما تقوم به القوات الإسرائيلية من قصف وتدمير للمستشفيات.

توفير المستلزمات الطبية والأدوية للمستشفيات

وأوضح بيان منظمة الصحة العالمية أنه لابد من إدخال الوقود إلى القطاع دون أي قيود من جانب الاحتلال، لأن هذا الأمر يمثل تهديدًا حقيقيا على حياة المرضى في غزة وتوفير أكبر قدر من المستلزمات الطبية والأدوية ل مستشفيات غزة.

واستمر جيش الاحتلال في محاولات اقتحام قطاع غزة في عدة محاور مع استمرار القصف العنيف الذي يستهدف المدنيين الأبرياء مع ارتكاب المجازر.