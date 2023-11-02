الخميس 02 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

ينافس على الأفضل بالبريميرليج، أرقام محمد صلاح مع ليفربول في شهر أكتوبر

محمد صلاح،فيتو
محمد صلاح،فيتو

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر في البريميرليج وعلى رأسهم النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

 

أرقام محمد صلاح في شهر أكتوبر

وخلال الشهر الماضي سجل مو صلاح 5 أهداف في 4 مباريات في الدوري الإنجليزي كما سدد 5 تسديدات على المرمى وصنع 6 فرص محققة.

محمد صلاح ينافس جائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي مع كل من ديكلان رايس لاعب آرسنال وروميرو لاعب توتنهام وبيدرو نيتو لاعب وولفرهامبتونو بريان مبيوم لاعب برينتفورد ودوجلاس لويز لاعب أستون فيلا.

وارتدى محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، شارة القيادة الريدز أمام  بورنموث.

Advertisements

وأشارت صحيفة ليفربول إيكو إلى أن صلاح يعيش ليلة تاريخية، كونها أول مباراة يرتدي فيها شارة قيادة ليفربول منذ البداية، وذلك في ظهوره الخامس ببطولة كأس الرابطة بقميص الريدز.

وخاض الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه أمام بورنموث بكل من:

تشكيل ليفربول أمام بورنموث بدور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزي

 

حارس المرمى: كيليهر

خط الدفاع: جو جوميز، كوانساه، جويل ماتيب، تسيميكاس

خط الوسط: هارفي إليوت، إندو، كورتيس جونز، سوبوسلاي

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو

الصورة

 

 

وحصل ليفربول على بطاقة التأهل إلى تلك المرحلة من البطولة على حساب ليستر سيتي، بالفوز بثلاثة أهداف لهدف، في دور الـ32، في حين أن بورنموث تأهل إلى دور الـ16 عقب فوزه ضد ستوك سيتي بثنائية نظيفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية والفنية.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول ارقام محمد صلاح البريميرليج الدوري الإنجليزي الممتاز النجم المصري محمد صلاح جائزة افضل لاعب رابطة الدوري الانجليزي الممتاز رابطة الدوري الإنجليزي محمد صلاح لاعب ليفربول محمد صلاح مع ليفربول

مواد متعلقة

محمد صلاح مرشح لجائزة أفضل لاعب في أكتوبر بالدوري الإنجليزي

بشرط جزائي مليار دولار، ريال مدريد يتفق على التجديد لنجم جديد

موسيماني يدخل المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية

الترجي التونسي يجدد الثقة في مدربه رغم الخروج من الدوري الأفريقي

الأكثر قراءة

طلب إحاطة بشأن ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء

هل رفضت منصة شاهد التعاقد مع الكبير أوي في رمضان بسبب محمد سلام؟

عودة هذا اللاعب لحسابات كولر بعد إصابة رضا سليم

شيخ الأزهر في مرمى نيران الاحتلال.. هجوم شديد من معهد أمن إسرائيلي على الشيخ الطيب.. والنشطاء غاضبون: الإمام خط أحمر

إسرائيل تعلن مقتل قائد الكتيبة 53 في اللواء 188 بجيش الاحتلال

الأهلي يغرم لاعبيه بعد وداع الدوري الإفريقي

ماذا قال الشناوي للاعبي الأهلي عقب وداع الدوري الإفريقي أمام صن داونز؟

رئيس وزراء هولندا يوجه الشكر للسيسي لإجلاء الرعايا الأجانب وإيصال المساعدات لغزة

Advertisements

منوعات

المزيد

كيف تصبح بطلا في الجري بدون مجهود؟

سرقة محفظة مراسل صحفي على الهواء في لندن (فيديو)

الإفراط في تناول اللحوم ضار بالصحة، وهذه الطريقة فعالة لتقليل الاستهلاك

توقعات الأبراج، حظك اليوم الجمعة 3-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، سعر البلح البارحي يرتفع 22 جنيهًا في سوق العبور

سعر جرام الذهب، حركة المؤشر الرئيسي بالبورصة اليوم الخميس (رابط مباشر)

أسعار الأسماك اليوم، سعر مكرونة سويسي يرتفع لـ110 جنيهات بسوق العبور

بكام سعر الدولار، حركة المؤشر العالمي للعملة الخضراء اليوم الخميس 2-11-2023

المزيد

انفوجراف

4 رسائل من السفارة الأمريكية بالقاهرة عن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: لو عاوز تشوف سيدنا النبي في المنام أفعل هذه الأمور

مفتي الجمهورية: فلسطين قضية عدل وحق وحرية لشعب محتل من كيان غاصب

تفسير رؤية طواف الكعبة في المنام وعلاقتها بزيارة بيت الله الحرام قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية