محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام بورنموث بدور الـ16 لكأس رابطة الأندية الإنجليزية

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه أمام بورنموث في دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

تشكيل ليفربول أمام بورنموث بدور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزي

حارس المرمى: كيليهر

خط الدفاع: جو جوميز، كوانساه، جويل ماتيب، تسيميكاس

خط الوسط: هارفي إليوت، إندو، كورتيس جونز، سوبوسلاي

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو

موعد مباراة ليفربول وبورنموث اليوم في كأس الرابطة والقنوات الناقلة والمعلق



وتقام مباراة ليفربول وبورنموث اليوم في كأس الرابطة، الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، والقنوات الناقلة لها هي قناة beIN Sports HD 3، والمعلق هو أحمد البلوشي.

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وحصل ليفربول على بطاقة التأهل إلى تلك المرحلة من البطولة على حساب ليستر سيتي، بالفوز بثلاثة أهداف لهدف، في دور الـ32، في حين أن بورنموث تأهل إلى دور الـ16 عقب فوزه ضد ستوك سيتي بثنائية نظيفة.

فيما احتل محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، المركز الـ11 في القائمة النهائية للاعبي الكرة الذهبية 2023.

رقمًا سلبيًا في تاريخ تواجده في قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية، حيث حقق أسوأ مراكزه بالخروج من قائمة أفضل 10 لاعبين لأول مرة منذ 6 سنوات وبداية ترشحه للجائزة.

بدأ محمد صلاح مشواره في جوائز الكرة الذهبية بتحقيق المركز السادس في حفل عام 2018، ثم تقدم إلى المركز الخامس في العام 2019، قبل إلغاء حفل جوائز الكرة الذهبية عام 2020 بسبب فيروس كورونا.

وفي العام 2021، تراجع محمد صلاح ليحتل المركز السابع في حفل جوائز الكرة الذهبية، قبل أن يعود ويعادل أفضل مراكزه في العام 2022 باحتلال المركز الخامس، ليخرج في العام الحالي من قائمة أفضل 10 لاعبين محتلا المركز الـ11.

وعاش محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي موسمًا سيئًا وأوقاتًا صعبة خلال الموسم الماضي، بعدما فشل الريدز في التتويج بأي لقب أو التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا، والاكتفاء بالمشاركة في الدوري الأوروبي، كما فشل محمد صلاح في المشاركة في بطولة كأس العالم 2022، التي أُقيمت في قطر نهاية العام الماضي، بعد صعود السنغال إلى النسخة المميزة على حساب الفراعنة.

وحصل الفرعون محمد صلاح على المركز الحادي عشر في سباق المرشحين على الكرة الذهبية متفوقا على حامل لقب الجائزة الفرنسي كريم بنزيما والذي أتى بالمركز السادس عشر.

قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023



وتصدر النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول قائمة المرشحين الـ30 التي كشفت عنها الصحيفة وجاءت كالتالي.

محمد صلاح (ليفربول)

يوشكو جفارديول (لايبزيج ومانشستر سيتي)

أندري أونانا (مانشستر يونايتد وإنتر ميلان

كريم بنزيما (ريال مدريد والاتحاد)

جمال موسيالا (بايرن ميونيخ)

جود بيلينجهام (ريال مدريد وبروسيا دورتموند)

بوكايو ساكا (أرسنال)

راندال كولو مواني (آينتراخت فرانكفورت وباريس سان جيرمان)

كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)

برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)

كفاراتسخيليا (نابولي)

نيكولو باريلا (إنتر ميلان)

إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)

روبن دياز (مانشستر سيتي)

إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)

مارتن أوديجارد (أرسنال)

إلكاي جندوجان (مانشستر سيتي - برشلونة)

ياسين بونو (إشبيلية- الهلال السعودي)

جوليان ألفاريز ( مانشستر سيتي)

فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

رودري (مانشستر سيتي )

جريزمان (أتلتيكو مدريد)

ليونيل ميسي (باريس سن جيرمان - إنتر ميامي)

لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)

ليفاندوفسكي (برشلونة)

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

فيكتور أوسيمين (نابولي)

هاري كين (توتنهام - بايرن ميونخ)

لوكا مودريتش (ريال مدريد)

كيم مين جاي (نابولي - بايرن ميونخ