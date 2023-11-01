الخميس 02 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

الجيزة تطلق حملة لتحصين المواشي ضد مرض طاعون المجترات بالبدرشين

تحصين الماشية في
تحصين الماشية في الجيزة، فيتو

تطلق  محافظة الجيزة  الحملة القومية للتحصين كافة الماشية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة غدا الخميس بمدينة البدرشين استكمالا للحملة القومية التي أطلقتها المحافظة بجميع مراكز المحافظة والقرى التابعة لها، في إطار خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية والتي تهدف إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية والمال العام.

 

ترقيم وتسجيل الحيوانات بمعرفة لجان مشكلة بكل الإدارات البيطرية
 

وكانت قد أشارت محافظة الجيزة إلى قيام مديرية الطب البيطري بالجيزة بترقيم وتسجيل الحيوانات بمعرفة لجان مشكلة بكل الإدارات البيطرية لمديرية الطب البيطري فى جميع مراكز المحافظة مع توفير فرق عمل من أطباء ومعاونين وعمال وسائقين وتوفير لقاحات ومستلزمات التحصين من أدوات وخلافه بالإضافة إلى وسائل وأدوات ترقيم وتسجيل الحيوانات.

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كما تم توفير سيارات للعمل بكل المراكز التابعة بواقع سيارة لكل مركز مع تنظيم ندوات إرشادية بكل مراكز وقرى المحافظة قبل وأثناء الحملة.
تناشدت محافظة الجيزة المربين بضرورة التعاون مع الإدارات البيطرية واللجان المشكلة أثناء عملية التسجيل والحصر للحفاظ على الثروة الحيوانية.

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