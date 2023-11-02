موسيماني يدخل المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية
قالت جريدة البيان الإماراتية إن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الوحدة تعرض لوعكة صحية أدت إلى إصابته بضيق في التنفس.
وأوضحت الصحيفة، أن مدرب الأهلي السابق دخل إحدى مستشفيات أبو ظبي للعلاج بعد تلك الأزمة الصحية.
ويتولى موسيماني تدريب الوحدة منذ بداية الموسم الحالي بعد رحيله عن اهلي جدة السعودي.
وخسر الوحدة أمام اتحاد كلباء بهدفين لهدف ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات الدوري الإماراتي، ويستعد حاليا لمواجهة عجمان ضمن لقاءات الجولة السابعة، والمقرر إقامتها مساء يوم السبت القادم على ملعب عجمان.
ويتواجد نادي الوحدة الإماراتي في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإماراتي في الموسم الحالي برصيد 9 نقاط، من 6 مباريات حيث حقق الفريق الفوز في 3 مباريات وخسر مثلها.
وكان موسيماني تعاقد مع الوحدة الإماراتي يوم 18 يونيو الماضي، وذلك بعدما رحل عن تدريب أهلي جدة السعودي.
وكان الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق، أبدى عن حزنه من إدارة النادي الأحمر وذلك في تصريحات خاصة لقناة أبو ظبي الإماراتية.
وأكد موسيماني: “إدارة الأهلي لم يكن لديها صبر، وحققت إنجازات عديدة رفقة الفريق ستظل في ذاكرة وأذهان الجماهير”.
وأضاف: “حققت للنادي الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا بعد غياب 6 سنوات، ولكن تاريخ القلعة الحمراء غير جيد مع المدربين”.
وواصل “كل بطولة كبيرة تحتاج إلى تخطيط علينا النظر إلى أوروبا وجوارديولا ومشروعه مع مانشستر سيتي يحتاج إلى عناء طويل”.
موسيماني مع الأهلي السعودي والوحدة الإماراتي
وتولى موسيماني تدريب نادي أعلى جدة السعودي واستطاع أن يعود بالفريق إلى الدوري الممتاز في الموسم الماضي ثم انتقل بعدها إلى تدريب نادي الوحدة الإماراتي.
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