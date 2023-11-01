الخميس 02 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

إنشاء مركز التنمية البشرية بديوان عام محافظة الجيزة (صور)

محافظ الجيزة يكرم
محافظ الجيزة يكرم أوائل الدورات التدريبية،فيتو

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على أن المحافظة تولى اهتمامًا كبيرًا بثقل مهارات الموظفين والعاملين وتنمية قدراتهم وتكريم المتميزين منهم لضمان توفير كفاءات بمختلف مواقع العمل لتحسين مستوى الخدمات وتلبية توقعات المواطنين من المترددين على كافة منافذ الخدمات من أهالى المحافظة.


وجاء ذلك فى إطار خطة الدولة المصرية لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحفيز العاملين على التطور ومواكبة التقدم بمختلف المجالات.  


جاء ذلك خلال احتفالية أقامتها المحافظة لتكريم الموظفين الحاصلين على المراكز الأوائل بالدورات التدريبية المنعقدة بمركز التنمية المحلية بسقارة ومركز التنمية البشرية بديوان عام المحافظة بحضور إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ والموظفين المكرمين.  

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إنشاء مركز التنمية البشرية بديوان عام الجيزة
 

وشدد اللواء أحمد راشد على حرص المحافظة على توفير الفرصة لكافة الراغبين فى تحسين أدائهم من خلال تلقى الدورات اللازمة لتحقيق طموحاتهم حيث تم إنشاء مركز التنمية البشرية بديوان عام المحافظة والذى تم خلاله عقد 40 دورة تدريبية وتدريب 1013 متدربا من مختلف إدارات وأجهزة المحافظة.


كما حرص راشد على تقديم التهنئة للمكرمين مؤكدًا أهمية إستمرار رغبتهم فى التميز ومتمنيًا لهم دوام التوفيق.  

 

أسماء أوائل الدورات التدريبية فى خطة التدريب للعام المالى
 

شمل التكريم كلًا من: أوائل الدورات التدريبية فى خطة التدريب للعام المالى 2022- 2023 وهم (محمد فاروق عبود عبد الرحيم، إنصاف فارس محمد ثابت فارس، محمد نبيل جمال محمود، شوقى محمد شوقى عبدالرحمن، محمد مصطفى راشد البكرى، داليا محمد سيد أحمد الجمل، راندا جلال عبدالرؤوف أحمد، رانيا محمود موسى محمود، كامل داخلى كامل فرحات، كريم زينهم علام عبداللاه، محمد إبراهيم كامل محمد، هبة الله عطا محمود أحمد).

 

 كما تم تكريم وائل الخطة التدريبية لمركز تدريب التنمية البشرية لديوان عام المحافظة للعام المالى 2022-2023م وهم ( محمد السيد عبدالمنعم، على صبحى وهبه، ريهام طلعت عبدالرحمن، محمود فرغلى إسماعيل، أميمة إبراهيم محمد، حنان محمد عبدالله، سمير عبدالشكور إبراهيم، دعاء عبدالمحسن عبدالخالق، ماجد غبريال فؤاد، منى عبدالمنعم عبدالعال، غادة عاشور محمود، أحمد محمد عبدالفتاح) ومسئولى التدريب بالإدارة العامة للموارد البشرية وهم ( سامية عبدالرازق أحمد، نورا أبو سريع عبدالعظيم باوه، مى حسام الدين زكى محمود، حسام جاد محمد عبداللطيف، أسماء مصطفى عبدالخالق).
وتقدم المكرمين بالشكر لمحافظ الجيزة ولنائبى المحافظ على مجهوداتهم فى سبيل رفع كفاءة العاملين وتنظيم فعاليات التكريم تقديرًا لتميزهم.

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