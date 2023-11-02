التأمين الصحي بالقليوبية ينظم يوما علميا للتوعية بأورام الثدي

نظم فرع القليوبية للتأمين الصحى يوما علميا للتوعية بأورام الثدي تحت إشراف نخبة من أساتذة الجامعات والسادة الاستشاريين، بحضور ٦٠ طبيبا مشاركا من الوحدات التابعة والمستشفيات ولجان الأورام.



ويهدف اليوم العلمي إلى توعية المجتمع خاصة النساء بعوامل الخطورة التي تزيد احتمال الإصابة بسرطان الثدي، وطرق الوقاية منه، وأهمية الكشف المبكر، وتوفير خدمة متكاملة لمكافحة سرطان الثدي من الكشف إلى العلاج.



وخلال الفعاليات تم عرض تجارب نجاح مقاومة المرض من محاربات السرطان.

Advertisements

وأعلن الدكتور سيد جلال مدير الفرع عن كامل الدعم للسيدات المصريات المثابرات محاربات سرطان الثدى مؤكداََ أن صحة المرأة جزء أساسي من أمان واستقرار وصحة الأسرة المصرية.

حيث تضع الدولة المصرية النهوض بصحة المرأة في صميم اهتماماتها من خلال مبادرة رئيس الجمهورية "صحة المرأة صحة مصر" للكشف المبكر عن سرطان الثدي التي تعتبر أحد الانتصارات الهامة للمرأة المصرية.

وخلال فعاليات اليوم العلمي تم دعوة جميع السيدات بإجراء الكشف المبكر لسرطان الثدي والاطمئنان علي صحتهن، وفي حالة اكتشاف الإصابة يتم استكمال العلاج حتي الوصول لمرحلة الشفاء التام.

تأتي الفعاليات تحت رعاية الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي والدكتورة فاتن عمارة مدير الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية بالهيئة.