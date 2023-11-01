الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ القليوبية: محاسبة أي موظف مُقصر أو مُتهاون في الإزالات

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال الاجتماع، فيتو

شددَّ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على أهمية وضرورة  المتابعة الدائِمة لأي مُتغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدي جديدة والتعامل معها فورًا، ومنع أي تعدي على الأراضي الزراعية ومواجهة ظاهرة البناء المُخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والفورية حيال المُخالفين سواءً من المتعدين من المواطنين أو من المقاولين منفذي الأعمال المُخالفة أو من المقصرين من الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة.

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 مؤكدًا عدم السماح بأى تقاعُس أو تهاون في هذا الملف تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بمواجهة كافة أشكال التعديات من خلال تكثيف حملات الإزالة وتنفيذ قرارات الإزالة، جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذي عقده اليوم  "محافظ القليوبية" لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان  والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الله عاشور حسن السكرتير العام المساعد، والأستاذ رجب شحات مدير عام مديرية الزراعة بالقليوبية، والسادة رؤساء المراكز والمُدن والأحياء، ومديري الإدارات الزراعية، ومسؤولي حماية الأراضي بمديرية الزراعة ومديري الشئون الهندسية والقانونية وإدارة الإزالات والمكتب الفني.
وناقش الإجتماع الكتاب الدوري الصادر عن "محافظ القليوبية" وآليات العمل في هذا الملف الهام والموقف الحالي والجهود المبذُولة في مواجهة وإزالة كافة أشكال التعديات على مستوى المحافظة، مع التشديد على تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة والتعديات في المهد والإجراءات التي يتم إتخاذها بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية في هذا الجانب.
وشددَّ "محافظ القليوبية" خلال الإجتماع على جميع رؤساء المراكز والمُدن والأحياء بالإلتزام بالمرور الميداني على مستوى المحافظة ككل لرصد أي مخالفات أو تعديات وإزالتها فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المُخالفين أو المتعديين على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف،  وذلك في إطار جهود الدولة للقضاء على التعدي على الأراضي الزراعية للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، لافتًا إلى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وتحويل أي مخالفة للنيابة العامة فورا والتصدي لأي محاولة يقوم بها المخالفون على مدار أيام الأسبوع وأيام الإجازات والعطلات الرسمية.
هذا وقد ناشدَّ "محافظ القليوبية" مواطني المحافظة في وقت سابق بعدم التعدي على الأراضي الزراعية وعدم الشروع في البناء إلا بعد إتخاذ التصاريح والتراخيص اللازمة، مع أهمية تعاونهم  مع الأجهزة التنفيذية من خلال الإبلاغ عن أي مُخالفة، وذلك من خلال الأرقام الخط الساخن (١١٤)، أو الإتصال بالخط الأرضي (٣٢١٢٤٦١ )، أو إرسال  رسالة عبر تطبيق الواتس آب بتفاصيل المُخالفة وموقعها على الرقم (٠١١١٩٩٩٢٦٢٤).

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الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية

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