أخبار الفن اليوم.. وفاة الفنانة جواهر الكويتية بعد صراع مع المرض.. وتصريح شجاع من أنجلينا جولي حول أحداث غزة

شهدت الساحة الفنية اليوم الأربعاء العديد من الأحداث الفنية المهمة ومن أبرزها الآتي



أعلنت الإعلامية مي العيدان، عن وفاة الفنانة الكويتية جواهر الكويتية، وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.



وقالت “العيدان”: "إنا لله وإنا إليه راجعون انتقلت إلى رحمة الله الفنانة جواهر الكويتية اللي اسمها الحقيقي منال المسفر عن عمر ٤٥ عاما بعد صراع مرير مع مرض السرطان بالمعدة.

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وأضافت:" قضت خلاله أكثر من ٤ سنوات بالعلاج في لندن دون جدوى، وعادت إلى الكويت وقضت بما يقارب الشهر في مستشفيات الكويت حتى تم اليوم وفاتها.

اللهم ارحمها واغفر لها وأسكنها فسيح جناتك وأنزلها منزل حسن وتجاوز عنها وأكرمها بالنظر لوجهك الكريم ادعو لها فالدعاء رزق الميت.



أعلنت الفنانة الفلسطينية فرح بسيسو عن وفاة خالتها، في ظل أحداث غزة الصعبة ومعاناة الشعب الفلسطيني من انتهكات وقصف مستمر علي يد جيش الاحتلال، وذلك من خلال خاصية “الأستوري” علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وفاة أحد أقارب الفنانة الفلسطينية فرح بسيسو



وقال فرح بسيسو": “البقاء لله وحده إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفت خالتي اللي ربتني بـ نابلس خالتي هالة عبد المجيد رحمها الله”.

وأضافت فرح بسيسو: "مش عارفة أوصل لأي حد من أولادها ولا خالتي مروة الغالية زكي اللفداوي".

قالت ميادة الحو حفيدة الموسيقار محمد فوزي:"إن أغنية مصطفى يا مصطفى التي لحنها جدها أوصلت الموسيقى العربية للعالمية، لأن اللحن كان غربيا والاسم عربيا"

وتابعت:" والناس لحد دلوقتي بتحب تسمعها، ومحدش قدر يعمل زيها وهي خطوة جريئة منه"

كشف السيناريست بشير الديك عن شروطه لتقديمه عملا فنيا جديدا عن القضية الفلسطينية، وذلك بعد فيلم ناجي العلي، مع نور الشريف والذي عرض عام 1992

وقال بشير الديك في تصريح خاص لـ"فيتو": “أتمنى تقديم عمل فني جديد عن القضية الفلسطينية بعد فيلم ناجي العلي، ولكن بشرط إذا توافرت الفكرة والمعطيات والأدوات القادرة على صناعة عمل فني يواكب هذه الأحداث الصعبة”.

وكان السيناريست بشير الديك كشف عن تفاصيل عودته للشاشة الصغيرة بعد غياب 10 سنوات عن الساحة.

تحدثت الممثلة الشهيرة أنجلينا جولي، عن مجزرة جباليا، التي ارتكبتها إسرائيل منذ ساعات في غزة، مستنكرة صمت العالم عما يحدث للشعب الفلسطيني.

ونشرت إنجلينا جولي صورة لمجزرة جباليا، عبر حسابها الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، وكتبت أسفلها قائلة:"هذا هو القصف المتعمد للسكان المحاصرين، الذين ليس لديهم مكان يفرون إليه… لقد ظلت غزة بمثابة سجن مفتوح منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، وتتحول بسرعة إلى مقبرة جماعية… 40% من القتلى أطفال أبرياء… عائلات بأكملها تُقتل... وبينما يراقب العالم، وبدعم نشط من العديد من الحكومات، يتعرض الملايين من المدنيين الفلسطينيين - الأطفال والنساء والأسر - للعقاب الجماعي، وتجريدهم من إنسانيتهم، كل ذلك بينما يُحرمون من الغذاء، والدواء، والمساعدات الإنسانية، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي... ومن خلال رفض المطالبة بوقف إطلاق النار، لأسباب إنسانية، ومنع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة،من فرض وقف إطلاق النار على كلا الطرفين، فإن زعماء العالم متواطئون في هذه الجرائم.

كشف الفنان هاني شاكر، عن تفاصيل وضعه الصحي بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات لإزالة كيس زلالي من منطقة الكوع.

وقال هاني شاكر في تصريح خاص لـ"فيتو": "أنه أصبح بصحة جيدة وذلك بعد إزالته لكيس ذلالي في منطقة الكوع، مقدما الشكر لكل من سأل عنه في محنته الصحية.

قالت ميادة الحو حفيدة الموسيقار محمد فوزي: إن جدها كان يحترم كل الأذواق، وتأثر بعبد الوهاب ثم رياض السنباطي

وأضافت:"ودائما كان يحب يبتكر بغض النظر عما يقدمه الآخرون، واللي ميزته أغاني الأطفال خاصة أغنية ماما زمانها جاية "

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