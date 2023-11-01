الخميس 02 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

حفيدة الموسيقار محمد فوزي: جدي تميز في أغاني الأطفال خاصة ماما زمانها جاية

ندوة الموسيقار محمد
ندوة الموسيقار محمد فوزي،فيتو

قالت ميادة الحو حفيدة الموسيقار محمد فوزي: إن جدها كان يحترم كل الأذواق، وتأثر بعبد الوهاب  ثم رياض السنباطي 

وأضافت:"ودائما كان يحب يبتكر بغض النظر عما يقدمه الآخرون، واللي ميزته أغاني الأطفال خاصة أغنية ماما زمانها جاية "

وأما عن قصة أغنية ماما زمانها جاية فأوضحت:"هو كان في ألمانيا فسمع ضحك وبكاء طفل، فقال إن دي ممكن تكون جزء من أغنية، وفضل إنها تكون ضحكة وبكاء طفل مصري"

وتابعت:" وقام بسماع أفضل بكاء وضحك لطفل مصري، ووجد أن بكاء وضحك الطفل الألماني أفضل في الأداء، وكان ممكن يكتفي بالطفل الألماني ولكن لوطنيته أراد أن يبحث عن ذلك في الطفل المصري"

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وجاء ذلك خلال ندوة للموسيقار الكبير محمد فوزي أقيمت اليوم الساعة السادسة مساء بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك.

 

ندوة للموسيقار محمد فوزي

 

 حيث تدير الندوة الكاتبة عزة عز الدين أمين عام الملتقى، وذلك بحضور د. حسام عقل والفنان سعيد عندليب رئيس لجنة الموسيقى العربية ود. ميادة الحو كاتبة بجريدة الجمهورية حفيدة الموسيقار محمد فوزي والشاعر  شامخ الشندويلي كضيف شرف والفنانة القديرة سميرة عبد العزيز كضيف شرف.
 

محمد فوزي

 

محمد فوزى ، مطرب عشق الغناء والموسيقى منذ طفولته، فترك المدرسة ليحيى مولد الشيخ إبراهيم الدسوقي في مدينة دسوق وهو مازال طفلا مقابل أجر جنيه في الليلة وكان مبلغا خياليا في ذلك الوقت، وقدمه متعهد الحفل إلى رواد المولد باسم "فوزي الصغير "، هو صاحب الروح المرحة الشعبية، ألحانه بسيطة بعيدة عن الصنعة الفنية المعقدة اسماه الكاتب رجاء النقاش موسيقار الفن الجميل.

ولد محمد الحوـ الشهير بمحمد فوزي ـ بمدينة طنطا عام 1920 وهو شقيق المطربة هدى سلطان، ورث عذوبة الصوت عن والده الذى كان يعمل مقرئا، وسمعه  الملحن مصطفى العقاد وكان يعمل ضابط إيقاع بمعهد الموسيقى، وأقنعه بضرورة الغناء والالتحاق بمعهد الموسيقى، فهرب محمد فوزي من طنطا إلى القاهرة والتحق بالمعهد وعمل بفرقة بديعة مصابني كمطرب، ولم يترك الفرقة إلا عندما طردت بديعة الراقصة "لولا" التي كانت أول حب في حياته.

 

منافسة الكبار والغناء فى الموالد 

 

استغل ضابط الإيقاع عذوبة صوت محمد فوزى  وبدأ في تشغيله في الأفراح والليالي الملاح حتى أصبح منافسا لكبار المطربين في ذلك الوقت مثل عبد الغني السيد، وضمته الفرقة القومية المصرية كمطرب ليكون بديلا للمطرب إبراهيم حمودة في مسرحية شهرزاد في حالة تخلفه عن الغناء، وحدث أن مرض إبراهيم حمودة فجأة ليلة الافتتاح فصعد فوزي المسرح وحاول الارتجال بالغناء لكنه فشل في غناء القصائد، فترك المسرح وعاد إلى الغناء في الفرق الموسيقية
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الموسيقار محمد فوزى الموسيقي العربية مكتبة القاهرة الكبرى ماما زمانها جاية سميرة عبد العزيز

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