بشير الديك: أتمنى تقديم عمل فني عن القضية الفلسطينية ولكن بشروط

كشف السيناريست بشير الديك عن شروطه لتقديمه عملا فنيا جديدا عن القضية الفلسطينية، وذلك بعد فيلم ناجي العلي، مع نور الشريف والذي عرض عام 1992.

شروط بشير الديك لتقديم عمل فني جديد عن القضية الفلسطينية

وقال بشير الديك في تصريح خاص لـ"فيتو": “أتمنى تقديم عمل فني جديد عن القضية الفلسطينية بعد فيلم ناجي العلي، ولكن بشرط إذا توافرت الفكرة والمعطيات والأدوات القادرة على صناعة عمل فني يواكب هذه الأحداث الصعبة”.

وكان السيناريست بشير الديك كشف عن تفاصيل عودته للشاشة الصغيرة بعد غياب 10 سنوات عن الساحة.

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بشير الديك يكشف تفاصيل عودته للدراما بعد غياب 10 سنوات

وقال بشير الديك في تصريح خاص لفيتو: "بحضر حاليا عمل درامي جديد وطني، تدور أحداثه من بعد ثورة 25 يناير، لكن إلى الآن لم يتم اقتراح أسماء بعينها للمشاركة في هذا العمل لأنه في مرحلة الكتابة، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور".

ومن ناحية أخرى، تحدث الكاتب والسينارست بشير الديك عن أسباب ابتعاده عن الساحة الفنية خلال الفترة الطويلة الماضية وهل سيعود بعمل فني جديد؟

السينارست بشير الديك

وقال بشير الديك فى تصريح خاص لـ"فيتو": “جاء ابتعادي عن الفن عقب إلغاء وتوقف مسلسل السيرة الذاتية الخاص بالفنان الراحل أحمد زكي منذ العام الماضي لرفض الورثة، فأنا كُنت متحمس لكتابة وتجسيد سيرة هذا العملاق، وسرد خفايا سيرته وتاريخه بقالب درامى جديد ظننته سيلقي الاستحسان بكثرة”.

وتابع السيناريست بشير الديك: أما اعمالى الأخرى فلا جديد، وربما يكون السبب وراء ذلك كسل أو عدم اهتمام.

بشير الديك

يشار إلى أن بشير الديك كاتب وسيناريست ومخرج مصري ولد في دمياط عام 1944، وحصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة عام 1966، وبدأ مسيرته من باب "الأدب" حيث كتب العديد من القصص التي نشرت في مجلات وصحف ودورات أدبية مختلفة، إلى أن جاءته فرصة الكتابة للسينما.

كان أول أعماله هو فيلم "مع سبق الإصرار" الذي كتب له والقصة والحوار وأخرجه أشرف فهمي عام 1978.

ولكن نقطة التميز الحقيقية كسيناريست مصري كبير بدأت مع شراكته للمخرج عاطف الطيب في عدد من أهم أفلامه، أول عمل جمعهما هو "سواق الأتوبيس" واستمرا في "ضربة معلم" و"ضد الحكومة" و"ناجي العلي" وانتهاءً بـ"ليلة ساخنة".

بالإضافة إلى ذلك كتب السيناريو لفيلمي محمد خان "موعد على العشاء"، ثم "الحريف".



وابتعد عن السينما خلال سنوات الألفية باستثناء تقديمه فيلم "الكبار" عام 2010 من إخراج محمد جمال العدل، في المقابل قدم عددًا من المسلسلات التلفزيونية الناجحة مثل "الناس في كفر عسكر" و"حرب الجواسيس" و(الطوفان) وغيرها.

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