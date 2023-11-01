الخميس 02 نوفمبر 2023
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محافظات

التحفظ علي 363 طن أغذية دون بيانات بالقليوبية

تموين القليوبية،
تموين القليوبية، فيتو

شنت مديرية التموين بالقليوبية حملة مكبرة علي أماكن بيع وتداول المواد الغذائية، أسفرت الحملة عن التحفظ علي 363 طن أغذية دون بيانات بالقليوبية. 

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تشكلت الحملة من  لادارة التجارة الداخلية بالمديرية برئاسةخالد جوده مدير الادارة ومأموري الضبط القضائي بالادارة اسفرت عن ضبط احد المخازن لتعبئة المواد الغذائية بناحية القناطر الخيرية وذلك للقيام بتوزيع والتصرف بكمية من السكر الابيض والمستلمة من البورصة المصرية للسلع وقدرها ٢٥٠ طن سكر  وبيعها باسعار مخالفه للقرارات الوزارية والقوانين وقيامهم بالغش التجارى والتدليس وحيازتهم سلع مجهولة المصدر وكذا عدم التعاون مع مأمورى الضبط القضائى.
و قد تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات ١٢٠٠ شيكارة ارز مدون عليها بيانات قابلة للمحو والازاله 
باجمالى ٦٠ طن، ٢٠٠٠ شيكارة ارز تايلاندى باجمالى ٥٠ طن، ٢٠٠٠ شيكارة ارز بسمتى ذهبى هندى  باجمالى ٢٠ طن، ١٠ تنك زيت ذره ودوار الشمس وزيت صويا باجمالى ٣٠ طن زيت، ٥٠٠ كرتونة زيت بداخل كل كرتونة عدد ١٢ زجاجة زيت باجمالى ٦٠٠٠ زجاجة زيت، ٥٠ جركن زيت سعة الجركن ٢٠ لتر 
باجمالى واحد طن، ٥٠٠ شيكارة دقيق وزن الشيكارة ٥٠ كجم باجمالى ٢٥ طن دقيق.، ٢٥٠ شيكارة قمح وزن الشيكارة ٤٠ كجم 
باجمالى ١٠ طن قمح، ٧٥ شيكارة فول وزن الشيكارة ٤٠ كجم باجمالى ٣ طن  ، ٥٠ شيكارة فاصوليا وزن الشيكارة ٤٠ كجم 
باجمالى ٢ طن، ١٠٠٠ شيكارة لوبيا بيضاء برازيلى وزن الشيكارة ٣٠ كجم باجمالى ٣٠ طن، ٣٠٠ شيكارة سكر ابيض وزن الشيكارة ٥٠ كجم باجمالى ١٥ طن سكر.

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تاتي الحملة في إطار متابعة ومراقبة الأسواق للاطمئنان علي الحالة التموينية وتوافر السلع وضبط الاسعار، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين ، تنفيذا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية عيد عبدالله أبوزيد وكيل الوزارة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية والمهندسة  منال إحسان وكيلة المديرية. 

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البورصة المصرية للسلع مديرية التموين بالقليوبية مدينة الصالحية الجديدة القليوبية تموين القليوبية

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