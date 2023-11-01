تموين الشرقية: ضبط 2500 كيلو سماد قبل بيعها بالسوق السوداء

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المحاسبة فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

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إدارة تموين مركز ومدينة أبوكبير

وتنفيذًا للتوجيهات تمكنت إدارة تموين أبوكبير برئاسة محمد عبد الرحمن مدير الإدارة ومفتشي الإدارة من ضبط سياره ربع نقل بيضاء اللون محملة بكمية من سماد اليوريا المدعم مقدارها (٥٠ ) شيكاره، زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كيلوجرام بكمية مقدارها ٢ طن ونصف، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالف وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها وجودتها حرصًا على صحة وسلامة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه لحماية حقوق المواطن الاستهلاكية..

ضبط طن سماد وألف لتر بنزين 80

وتنفيذًا للتوجيهات،فى وقت سابق قامت إدارة تموين الصالحية الجديدة برئاسة الدكتور ابراهيم سلام مدير الإدارة ومفتشي الإدارة بحملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين حيث حررالمحضر رقم ٣٦٥٧ لسنة ٢٠٢٣ جنح قسم شرطة الصالحية الجديدة ضد أحد التجار لحيازة وتجميع عدد ٢٠ شيكارة اسمدة خاصة بوزارة الزراعة محظور تداولها بغرض الإتجار زنة الشيكارة ٥٠ كجم بإجمالي كمية قدرها طن والمحضر رقم ٣٦٩٥ لسنة ٢٠٢٣ جنح قسم شرطة الصالحية الجديدة ضد أحد أصحاب محطات الوقود لحيازة وتجميع كمية بنزين ٨٠ مقدارها ١٠٠٠ لتر بهدف الاتجار بها في السوق السوداء. كما قامت الحملة بتحرير 4 محاضر ضد أصحاب مخابز مخالفه لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجين.

إدارة تموين الزقازيق برئاسة عبدالله إسماعيل

وتنفيذًا للتوجيهات، قامت إدارة تموين مدينة الزقازيق برئاسة عبد الله اسماعيل مدير الإدارة فى وقت سابق بحملة مشتركة مع لجنة المستشفيات بالإشتراك مع ( إدارة شؤون البيئة بالمحافظة وهيئة الصحة والسلامة المهنية بالقوى العاملة والصحة والسلامة المهنية بمديرية الشؤون الصحية ومكافحة العدوى بمديرية الشؤون الصحية وهيئة العلاج الحر وهيئة الدواء المصري وجهاز حماية المستهلك فرع الشرقية)، حيث قامت الحملة بالمرور على احدى مستشفيات العيون. وتم تحرير المحضر رقم 13498 لسنه 2023 جنح ثاني الزقازيق ضد صاحب المستشفى وذلك لحيازته واستخدامه أدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية بفترات مختلفة. وأسفرت الحملة عن ضبط والتحفظ على عدد من الأصناف وهي 36 عبوة أدوية منتهية الصلاحية وعدد 310 عبوات أدوية مجهوله المصدر وفي مكان غير مرخص بالإضافة إلى 298 جهاز وريد وسرنجات وقسطرة وأغطية طبية وخيوط جراحية منتهية الصلاحية وعدد 2 عبوة غير مسجلة بهيئه الدواء المصري وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.