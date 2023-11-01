في شهر التوعية بسرطان الرئة، أعراض الإصابة وطرق الوقاية منه

تحيي منظمة الصحة العالمية شهر التوعية بسرطان الرئة في شهر نوفمبر للتوعية بخطورة الإصابة بسرطان الرئة وأسباب الإصابة به وطرق الحماية منه

وكشفت منظمة الصحة العالمية أن سرطان

الرئة هو نوع من السرطان يبدأ عندما تنمو خلايا الرئة غير الطبيعية بطريقة لا يمكن السيطرة عليها.



سرطان الرئة هو السبب الرئيسي للوفيات

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن سرطان الرئة هو السبب الرئيسي للوفيات المرتبطة بالسرطان بين الرجال والنساء في جميع أنحاء العالم، مع ما يُقدَّر بنحو 1.8 مليون حالة وفاة.

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وأشارت إلى أن أكثر أنواع سرطان الرئة شيوعًا هو سرطان الخلايا غير الصغيرة (NSCLC) نوعًا شائعًا من أنواع سرطان الرئة وينمو ببطء، أما سرطان الخلايا الصغيرة (SCLC) فهو أقل شيوعًا، ولكنه غالبًا ما ينمو بسرعة.

سرطان الرئة

أعراض سرطان الرئة

وكشفت عن اهم أعراض سرطان الرئة وتشمل:

١-سعال لا ينقطع

٢-ألم في الصدر

٣-ضيق النفس

٤-سعال الدم (نفث الدم)

٥-التعب

٦-فقدان الوزن (دون سبب معروف)

٧- التهابات الرئة التي تستمر في الظهور

واشارت إلى أنه يتم تشخيص سرطان الرئة من خلال عدة طرق تشمل:

١-الفحص البدني



٢- التصوير، مثل تصوير الصدر بالأشعة السينية والأشعة المقطعية



٣- المنظار لفحص الجزء الداخلي من الرئة



٤- أخذ عينة من نسيج الرئة



٥- الاختبار الجزيئي – لتحديد الطفرات الجينية أو المؤشرات البيولوجية المحددة

نصائح للحماية من الإصابة بسرطان الرئة

ويمكن للعلاج المبكر أن يقي من تفاقم سرطان الرئة وانتشاره إلى أجزاء أخرى من الجسم.

ويعتمد علاج سرطان الرئة على نوع السرطان ومدى انتشاره والتاريخ الطبي للشخص ويمكن أن يؤدي الكشف المبكر عن سرطان الرئة إلى علاجات أفضل تشمل:

١- الجراحة

٢- العلاج الإشعاعي

٣- العلاج الكيميائي

٤- العلاج المُوجَّه

٥- العلاج المناعي

واكدت منظمة الصحة العالمية انه يمكن الوقاية من الإصابة بسرطان الرئة من خلال اتباع الآتي:

١- الامتناع عن التدخين وعدم الجلوس مع المدخنين

٢-عدم التعرض للمواد المسببة للسرطان مثل الرزنيخ والنيكل والكروم والاسبستوس

٣- تناول الأطعمة مثل الجرز والفلفل الأحمر والبطاطا والخضروات الورقية



٤- ممارسة الرياضة



٥- ارتداء واقي أثناء العمل في أماكن التلوث



٦-عدم التواجد بجانب مصادر التلوث والبعد عن مصادر مادة الاسبستوس وهي المادة الرئيسية المسببة لسرطان الرئة.