الخميس 02 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

مسئولة أممية تكشف عن تعرض مصر لمؤامرة لقبول تهجير سكان غزة

قطاع غزة، فيتو
قطاع غزة، فيتو

كشفت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، عن تعرض مصر لمؤامرة دولية وضغوطات بهدف القبول بتهجير سكان غزة إلى سيناء.

فرانشيسكا ألبانيز تكشف الضغوطات على مصر

وقالت فرانشيسكا ألبانيز، فى تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى (x) تويتر سابقا، إن التقارير بشأن ضغوط دولية على مصر لقبول لاجئين فلسطينيين تثير القلق. 

وتابعت: السماح لأفراد فلسطينيين من غزة  بدخول مصر أمر حيوي، لكن الممرات الإنسانية الأكبر ينبغي أن تكون إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية؛ إنها دولتهم.

 

طوفان الأقصي، من جهة أخرى أعلن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلى ألقى أكثر من عشرة آلاف قنبلة على غزة، زاعما أن قواته قضت على قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حركة حماس.

 

مقتل 16 جنديا داخل قطاع غزة

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الأربعاء، عن مقتل جندي جديد لترتفع أعداد الجنود القتلى منذ بدء العمليات البرية في قطاع غزة إلى 16.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، اشتباكاتها العنيفة والشرسة مع قوات الاحتلال الإسرائيلية المتوغلة على عدة محاور في القطاع، مؤكدة وقوع عدد من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح.

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بيانات عاجلة لكتائب القسام وسرايا القدس بشأن قوات الاحتلال في غزة

وكشفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في عملية مشتركة مع كتائب القسام، عن استهداف الحشود العسكرية الإسرائيلية في شمال شرق غزة بعدد من قذائف الهاون.

 

كذلك أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس"، أن "اشتباكات تدور في هذه الأثناء بين مجاهدي القسام وقوة راجلة صهيونية في منطقة العطاطرة شمال غرب بيت لاهيا".

 

ضرب قوات الاحتلال بقذائف الهاون

وقالت القسام: دكت وحداتنا، قوات العدو المتوغلة في محوري شمال غرب غزة وجنوب غزة بعشرات قذائف الهاون.

كما أعلنت القسام، أن "مجاهدونا يباغتون قوة راجلة صهيونية غرب إيرز من خلف الخطوط ويجهزون على 3 جنود من مسافة صفر".

 

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واستهدفت كتائب القسام  تجمع جنود وآليات للجيش الإسرائيلي قرب بوابة "النسر" شرق المحافظة الوسطى، بطائرة "زواري" ورشقة صاروخية.

كما قصفت القسام تحشدات لقوات إسرائيلية في مجمع "مفتاحيم" برشقة صاروخية.

 

الهجوم البري على قطاع غزة 

في السياق ذاته، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان صادر عنه فى وقت سابق، أن لحظة اجتياح قطاع غزة أصبحت وشيكة.

وبدأ جيش الاحتلال في شن الهجوم البري على غزة منذ عدة أيام،  مشيرا إلى أنه لجأ إلى تكتيك الكر والفر والعمليات المحدودة في القطاع.

وعلى الرغم من قيام بعض آليات جيش الاحتلال في التوغل داخل أجزاء من قطاع غزة بسبب سياسة الأرض المحروقة، إلا أن كتائب القسام  نجحت في التصدي للعدوان الإسرائيلي على غزة.

وكبدت المقاومة الفلسطينية جيش الاحتلال خسائر كبيرة خلال محاولات اقتحام قطاع غزة بريا  وأسقطت عدد من القتلى في صفوفه وتدمير عدد من آلياته.

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