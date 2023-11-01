الخميس 02 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

بايدن: نتوقع خروج مواطنين أمريكيين من غزة اليوم عبر معبر رفح

جو بايدن الرئيس الأمريكي،
جو بايدن الرئيس الأمريكي، فيتو

أخبار غزة الآن، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الولايات المتحدة تمكنت اليوم، من تأمين ممر آمن للجرحى الفلسطينيين والرعايا الأجانب للخروج من غزة -فى إشارة إلى فتح معبر رفح- وعبور الأجانب والجرحى إلى سيناء.

 

خروج أمريكيين من غزة 

وأضاف بايدن، فى تصريحات صحفية منذ قليل: نتوقع خروج مواطنين أمريكيين اليوم من غزة والمزيد خلال الأيام المقبلة، ولن نتوقف عن العمل من أجل إخراجهم.

وجاءت تأكيدات بايدن بعد ساعات من نشر وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، تقارير أشارت فيه إلى أن قائمة مجموعة الأجانب الذين من المقرر خروجهم من معبر رفح لم تتضمن أي أمريكى.

 وكانت مصر قد فتحت معبر رفح في وقت سابق اليوم، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب أمام المغادرين من القطاع بعيدا عن فتحه خلال الفترة الماضية لدخول مساعدات.

نشر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس مقالات فى صحيفة “واشنطن بوست” قراءة سطورها تعكس مدى تعنت الولايات المتحدة ضد الشعب الفلسطينى الأعزل في غزة، والدفاع عن الاحتلال الإسرائيلي بلا هوادة، وتوجه الإدارة الأمريكية الفترة المقبلة تجاه قضية باتت مؤلمة للعرب والمسلمين وتجد تعاطف من العالم أجمع باستثناء واشنطن والقوى العظمى التى لا تخجل من إعلانها صراحة منح تل أبيب رخصة لقتل الأطفال والنساء بذريعة الدفاع عن النفس.

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مقال بلكين فى صحيفة الواشنطن بوست


بدأ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن،  مقال الدموي بالقول: في  يوم  20 أكتوبر الماضي طلب الرئيس بايدن تمويلًا من الكونجرس يُعتبر حيويًا للأمن القومي الأمريكي.

وقال بلينكن إن الدعم السريع الذي يقدمه الكونجرس سيسمح لنا بمواصلة مساعدة أوكرانيا في دفاعها عن ديمقراطيتها وأرضها وشعبها ضد الحرب الروسية.

وأضاف: "كذلك سوف يعزز موقفنا في المنافسة الاستراتيجية المكثفة مع الصين، وسوف يضمن قدرتنا على مساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها، بينما نساعد المدنيين الفلسطينيين الذين وقعوا في مرمى النيران المتبادلة التي هي من صنع حماس".

 

عزم أمريكا على دعم إسرائيل وأوكرانيا
 

وتابع: هذا الاستثمار مجتمِعًا سيُظهر عزم الولايات الراسخ على الوقوف مع حلفائنا وشركائنا، والوقوف في وجه المستبدين والإرهابيين، والدفاع عن نظام دولي يحمي مصالح أمريكا وقيمها.

وأكد أن البعض في الكونجرس  يطالبوا بتمويل أجزاء فقط من طلب الرئيس، بما في ذلك مقترحات بقطع جميع المساعدات الإنسانية عن المدنيين في غزة، وذلك سيكون ذلك خطأ فادحًا.

إذ إنه سيؤدي إلى تعميق معاناة أكثر من مليوني مدني فلسطيني، بمن فيهم النساء والأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات السكانية الضعيفة  الذين لا علاقة لهم بهجمات حماس المستهجنة كما أن من شأنه أن يقوض أمن إسرائيل واستقرار المنطقة.

وسوف يؤدي ذلك إلى تفاقم المشاكل والمخاطر التي ستؤدي في نهاية المطاف إلى تكبد دافعي الضرائب الأمريكيين تكاليف أكبر بكثير مع مرور الوقت.

 

الأزمة الإنسانية الخطيرة في غزة


وزعم، أنه "منذ اللحظة التي ذبحت فيها حماس أكثر من 1400 شخص في إسرائيل، بمن فيهم 35 مواطنًا أمريكيًا على الأقل، واحتجزت أكثر من 230 رهينة، أكد الرئيس بايدن باستمرار على حق إسرائيل  بل والتزامها  في الدفاع عن نفسها ومنع حماس من تنفيذ مثل هذا الهجوم مرة أخرى.

سطور الدم، وزير خارجية أمريكا يكشف سياسة بلاده تجاه إسرائيل فى مقال بصحيفة واشنطن بوست

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وأوضح الرئيس أن الولايات المتحدة تضمن حصول إسرائيل على ما تحتاجه للدفاع عن شعبها ضد جميع التهديدات، بما في ذلك من إيران والجماعات الوكيلة لها، وتسمح لنا المساعدة الأمنية الواردة في طلبنا التكميلي بالوفاء بهذا الالتزام".

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