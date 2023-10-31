الانتصار على الأنقاض، صور تظهر توغل جيش الاحتلال بين حطام المنازل في قطاع غزة

التوغل البري في غزة، نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الصور تظهر توغل قوات الاحتلال داخل قطاع غزة، دون تحديد الموقع، وفق زعمه.

وأظهرت الصور تحرك جنود جيش الاحتلال، في مناطق مهجورة ومدمرة شمال قطاع غزة جراء القصف المتواصل، حيث بدت وكأنها مدينة أشباح.

وتحركت عناصر الجيش الإسرائيلي، تحت حماية الدبابات، في منطقة خاوية ويدخلون منازل مهجورة، والتي تظهر مدى الدمار الذي تعرضت له خلال الأسابيع الماضية بسبب القصف المستمر من مدفعية وطيران الاحتلال.

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كما ظهر تحرك الدبابات وهي تتوغل في إحدى المناطق داخل قطاع غزة.

أبو عبيدة يهدد جيش الاحتلال الإسرائيلي

وأعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مساء اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال بدأ مناورات برية في عدة محاور في قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة، بعد أكثر من 20 يوما من التمهيد الناري بالطيران.

وقال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام: عملياتنا الدفاعية متواصلة ولا يزال في جعبتنا الكثير، وغزة ستكون مقبرة للعدو، ووحلا لجنوده وقيادته السياسية والعسكرية، ونبشر نتنياهو وأركان حربه أنهم سيجثون على الركب في نهاية المعركة، والحرب في غزة ستكون نهايته السياسية".

وتابع أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام: "العدو توغل بريا بعد اعتماد سياسة الأرض المحروقة، وإحداث دمار كبير من خلال قصف بري وجوي وبحري.. وما إن بدأ التوغل البري حتى قمنا بالتصدي والدفاع المدروس في المحاور كافة وخضنا ولا نزال مواجهات ضارية ومباشرة".

أبو عبيدة يكشف خسائر التوغل البري

وأضاف أبو عبيدة: "مجاهدونا تمكنوا من الالتحام مع قوات العدو في كل نقاط التقدم وتدمير 22 آلية عسكرية حتى الآن بقذائف الياسين المضادة للدروع.. كما تمكنا من قتل وإصابة عدد كبير من جنود العدو خلال الاشتباكات وسلاح المدفعية مستمر بالتصدي إضافة إلي الصواريخ".

واستطرد أبو عبيدة: "أدخلنا في هذه المعركة للمرة الأولى عبوات تستخدم من المسافة صفر ضد الدبابات، كما استخدمنا طوربيد العاصف الموجه ضد الأهداف البحرية للمرة الأولى في هذه المعركة".

وقال أبو عبيدة: "ندعو كل جندي ومقاتل شريف في هذه الأمة إلى اقتناص الفرصة والمشاركة في هذه المعركة"، وأوضح أبو عبيدة: "أبلغنا الوسطاء أننا سنفرج عن عدد من الأجانب خلال الأيام القادمة،انسجاما مع رغبتنا بعدم الاحتفاظ بهم في غزة"، مشيرا إلي أن القسام راقبت رواية العدو بشأن تحرير إحدى أسيراته، ونفي أن يكون قد وصل إلى أي أسير لدى القسام، مضيفا: "هذا الحدث إن صح فإنه قد يكون حصل مع جهات فردية بما في ذلك سكان غزة فهم لديهم أسرى".

التوغل البري في قطاع غزة

وكانت بلدية قطاع غزة، أعلنت مساء اليوم دخول جيش الاحتلال الإسرائيلي غزة من منطقة شمال غرب القطاع.

وأكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاتليها التحموا مع الآليات الإسرائيلية المتوغلة شرق حي الزيتون، مستهدفين القوات والآليات بمختلف الأسلحة.

وقالت القسام على قناتها في "تلجرام: "مجاهدو القسام يلتحمون بالآليات المتوغلة شرق حي الزيتون ويفجرون إحداها بعد وضع عبوة شواظ على برجها".

وأضافت "كتائب القسام": "فجر اليوم.. اشتبك مجاهدو القسام مع القوات المتوغلة شمال غرب غزة ودمروا 3 آليات بقذائف من طراز الياسين 105".

من جانبها أعلنت القناة الـ 14 العبرية، مقتل جنديين إسرائيليين من لواء جفعاتي في معارك غزة اليوم.

فصل شمال قطاع غزة عن جنوبه

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إن القوات الإسرائيلية تسعى لفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه، لافتا إلى دخول القوات الإسرائيلية من منطقة شمال غرب غزة.

وأضاف أن الآليات العسكرية الإسرائيلية متواجدة في شارع صلاح الدين وتحاول الوصول إلى شارع الرشيد، حيث تسعى إلى فصل شمال قطاع غزة عن جنوبه، إلى جانب تواجد آليات عسكرية بمنطقة الكرامة.

وأشار إلى أن القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع، أسفر عن محو مناطق سكنية كاملة في شمال غرب القطاع.

وأضاف أن "القوات الإسرائيلية تمنع منذ 25 يوما دخول الوقود إلى القطاع، ما أدخل القطاع المحاصر في كارثة إنسانية كبيرة جدا، مطالبا بإدخال الوقود إلى القطاع فورا ووقف الإجرام الإسرائيلي".