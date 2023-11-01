سلاح أمريكا فى فيتنام وأفغانستان، الاحتلال الإسرائيلي يستخدم القنابل الفراغية لإبادة غزة

القنابل الفراغية، أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأربعاء، باندلاع حريق بمستشفى العيون في حي النصر غرب قطاع غزة، عقب إطلاق قوات الاحتلال "قنابل حرارية – قنابل فراغية".

وهذا النوع من القنابل مثير للجدل، لأنه أكثر تدميرا من المتفجرات التقليدية ذات الحجم المماثل، وله تأثير رهيب على أي شخص يقع في دائرة التفجير الذي يحدثه.

استهداف مستشفي العيون في غزة، فيتو

معلومات عن القنبلة الفراغية

تتكون القنابل الفراغية، التي تسمى أيضا قنبلة الغبار الجوي، أو قنبلة المتفجرات الهوائية التي تعمل بالوقود، من حاوية وقود ذات شحنتين متفجرتين منفصلتين.

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ويمكن إطلاق هذا النوع كصاروخ أو إسقاطه على شكل قنبلة من الطائرات، وعندما تصل إلى هدفها، تفتح العبوة الأولى الحاوية وتنثر خليط الوقود على نطاق واسع على شكل سحابة.

ويمكن لهذه السحابة أن تخترق أي فتحات أو دفاعات غير مغلقة تماما، ثم تفجر شحنة ثانية السحابة، مما يؤدي إلى تكون كرة نارية ضخمة وحدوث موجة انفجار ضخمة، وفراغ يمتص كل الأكسجين المحيط، ويمكن للسلاح تدمير المباني المحصنة والمعدات وقتل الناس أو جرحهم.

وتستخدم هذه القنابل في أغراض متنوعة، وتأتي في مجموعة من الأحجام - من بينها الأسلحة التي يستخدمها الجنود الأفراد مثل القنابل اليدوية، وقاذفات الصواريخ المحمولة باليد.

وصممت إصدارات ضخمة منها تطلق من الجو خصيصا لقتل المقاتلين في الكهوف ومجمعات الأنفاق - وتظهر تأثيرات هذا السلاح في أشد حالاته في الأماكن المغلقة.

قواعد الحرب لاستخدام القنابل الفراغية

يعد استخدام القنابل الفراغية لاستهداف سكان مدنيين في المناطق المبنية أو المدارس أو المستشفيات، جريمة حرب بموجب اتفاقيات لاهاي لعامي 1899 و1907.

وكان مدعي المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد قال إن المحكمة ستحقق في جرائم حرب بسبب استخدام هذه القنبلة في أوكرانيا.

أين استخدمت القنبلة الفراغية من قبل؟

يعود استخدام الذخائر الحرارية إلى الحرب العالمية الثانية، عندما استخدمها الجيش الألماني في البداية، ولكنها لم تُطور على نطاق واسع حتى الستينيات، عندما استخدمتها الولايات المتحدة في فيتنام.

كما استخدمتها الولايات المتحدة أيضا عام 2001 في محاولة تدمير قوات القاعدة المختبئة في كهوف جبال تورا بورا في أفغانستان.

واستخدمتها روسيا في حربها في الشيشان عام 1999 وأدانتها هيومن رايتس ووتش لفعلها ذلك.