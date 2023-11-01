في موسم الجوافة، اعرفي فوائدها واحذري من تقديمها باللبن

الجوافة من الفاكهة الموسمية التى تنتشر في فصلي الخريف والشتاء، ولها عشاقها وعادة تقدم عصير باللبن فهو عصير لذيذ تكثر الأمهات من تحضيره.

والجوافة لها فوائد عظيمة لقيمتها الغذائية العالية، حيث تحتوى على نسبة عالية من فيتامين سي بأضعاف الموجودة في البرتقال، وبالتالي هي مقوٍ جيد للمناعة.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الجوافة من الفاكهة الموسمية التى لها نكهة مميزة وعشاق كثيرون، ويجب على الأمهات تقديمها كغذاء يومي للصغار فى فترة تغيير الفصول والطقس البارد، لأنها تقوي المناعة لغناها بفيتامين سي بنسبة عالية.

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أهمية الجوافة وقيمتها الغذائية

واضاف السيد، أن الجوافة تحتوى على العناصر التي يحتاجها الجسم منها الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامين سي وفيتامين أ والبروتينات والألياف وحمض الفوليك، لذلك يجب تقديمها بطرق مختلفة للصغار.

وتابع، أن الجوافة عادة تقدم فى مصر عصير باللبن، وهو من أشهر العصائر التى يعشقها الصغار والكبار وتظن الأمهات أنه ذات قيمة غذائية عالية، دون الوعى بأنه قد يضر بالصحة كثيرا زيسبب مشاكل خطيرة.

مخاطر عصير الجوافة باللبن

وأوضح الدكتور أحمد السيد، أن عصير الجوافة باللبن خطر على الصحة وممنوع تقديمه نهائيا وذلك لأن الجوافة تحتوى على الاوكسالات واللبن يحتوى على الكالسيوم، واتحادهم معا يكون مادة اوكسالات الكالسيوم وهى المادة التى تكون حصوات الكلى، لذا يجب الامتناع عن عمل عصير الجوافة باللبن ويمكن استبدال اللبن بالليمون، وذلك حفاظا على صحة الصغار والكبار.

أهمية بذر الجوافة

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية، أنه عند تناول الجوافة يجب تناولها على حالتها وعدم التعرض من البذر الموجود فيها كما يفعل البعض، لأن تناوله يعزز من صحة الجسم ويمنع الاسهال الذي قد ينتج عن تناول الجوافة بدون البذر.

عصير الجوافة باللبن، فيتو

فوائد الجوافة

وقال السيد، إن الجوافة لها فوائد علاجية عديدة، ومن فوائد الجوافة:-

تساعد في علاج نزلات البرد والأنفلونزا لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين سي.

مهمة في عمليات إنقاص الوزن لأن الجوافة مليئة بالألياف ومنخفضة في السعرات الحرارية، مما يجعلها وجبة خفيفة لمن يريدون فقدان الوزن.

تساعد في الوقاية من السرطان لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تمنع تكوين الخلايا السرطانية.

الجوافة مهمة لصحة الجلد وتعزيز جمال البشرة لأن المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات الموجودة في الجوافة يمكن أن تساعد في إبطاء شيخوخة الجلد، وعلاج حب الشباب.

تعزز من صحة الجهاز الهضمي لأنها تنظم عملية الهضم وتعالج عسر الهضم وتمنع الإمساك وتنظف القولون وتطرد السموم من الجسم.

تحسن من صحة الغدة الدرقية.

تعزز من صحة العينين وتقوية النظر.

تقوى العظام والمفاصل والأسنان لاحتوائها على نسبة عالية من الكالسيوم.

تساعد في نمو وتقوية العضلات لاحتوائها على البوتاسيوم.

تخفض مستوى الكوليسترول بالدم.

مهمة لصحة الحوامل حيث تساعد في تغذية الحنين وتحمى من تشوهات الأجنة.

تساعد في ضبط مستوى السكر في الدم، حيث تساعد الجوافة في تحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم بالنسبة لمرضى السكري أو المعرضين للإصابة به.

تساعد في علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائها على الحديد وفيتامين سي الذى يحفز الجسم على امتصاص الحديد.

الاستهلاك المعتدل للجوافة يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على صحة القلب، لأنها تخفض ضغط الدم، والكوليسترول السيئ وتعمل على زيادة الكوليسترول الجيد، مما يجعلها من أفضل الفواكه لكبار السن.

تقوى المناعة لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين سي.

تساعد في خفض مستوى ضغط الدم.