الخميس 02 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

إسرائيلية توصي ابنها المجند: اقتل الجميع ودمر غزة هذا وقت السيطرة على الشرق الأوسط (فيديو)

أطفال غزة، فيتو
أطفال غزة، فيتو

حرصت أم إسرائيلية، على توصية ابنها المجند في جيش الاحتلال، قبل توجهه للمشاركة في العدوان على غزة، بقتل الجميع وتدمير المستشفيات.

إسرائيلية تطالب ابنها بقتل الجميع في غزة

ووفق شبكة "يورنيوز" قالت سارة الباز لابنها المجند في جيش الاحتلال ويدعى إفياتار الباز، اقتل الجميع في غزة، واقصف جميع المواقع بما فيها المستشفيات.

 

وتابعت الأم الإسرائيلية في وصيتها الدموية لنجلها المجند بجيش الاحتلال: "من نهر الأردن إلى الشرق الأوسط، هذا لنا، وقد وعدنا بذلك.. لا توجد دولة فلسطينية. لا أحد يريدهم، الجميع يريد اليهود فقط وبدأ التمكين منذ ثلاثة أسابيع -تقصد بداية العدوان الإسرائيلي على غزة- حسب مزاعمها.

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وصية الأم الإسرائيلية بالسيطرة على الشرق الأوسط

وتابعت في وصيتها لابنتها قائلة: "الأبرياء الوحيدون الموجودون في غزة الآن هم الرهائن الـ229 الذين تم احتجازهم. وبمجرد عودتهم إلى إسرائيل، سنقصف مستشفى الشفاء وجميع المستشفيات وجميع الأنفاق وسنقتلهم جميعًا، لقد حان الوقت، العالم يعرف ذلك، لا يوجد جدال حول ذلك، نحن مركز العالم الآن".

وترتكب إسرائيل مجازر جماعية في عدوانها على قطاع غزة، ويوم أمس قصفت طائرات العدو الإسرائيلي مخيم جباليا بوابل من الصواريخ.

الأمم المتحدة تندد بمجزرة جباليا في غزة

نددت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بالغارات التي استهدفت مخيم جباليا في قطاع غزة وأوقعت مئات القتلى من المدنيين في هجوم زعمت إسرائيل أنه استهدف قياديا في حماس.

 

وقال منسق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة مارتن جريفيث في بيان صادر عنه، "هذه مجرد أحدث الفظائع التي لحقت بسكان غزة حيث دخل القتال مرحلة أكثر رعبا، مع عواقب إنسانية مروعة بشكل متزايد"، موضحا "يبدو العالم غير قادر وحتى مترددا في التحرك" لوضع حد لهذه الحرب.

اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال

تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، الاشتباكات العنيفة والشرسة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة على عدة محاور بالقطاع، مؤكدة وقوع عدد من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح.

 

وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في عملية مشتركة مع "كتائب القسام"، استهداف الحشود العسكرية الإسرائيلية في شمال شرق غزة بعدد من قذائف الهاون.

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