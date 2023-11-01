الخميس 02 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

بعد قصف مخيم جباليا، بوريل يطالب إسرائيل بمواجهة الفلسطينيين بشروط

ضحايا قصف جباليا،فيتو
ضحايا قصف جباليا،فيتو

مجزرة جباليا، قال جوزيب بوريل مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء: إنه فزع بسبب العدد الكبير من الضحايا جراء القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين في غزة، ودعا طرفي الحرب إلى احترام القواعد الدولية للحرب.

وأضاف بوريل في بيان على موقع إكس (تويتر سابقا) “بناء على الموقف الواضح لمجلس الاتحاد الأوروبي بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي وضمان حماية جميع المدنيين. إلا أنني أشعر بالفزع إزاء العدد الكبير من الضحايا في أعقاب القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين”.

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جدير بالذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب عددا من الجرائم التي تم تصنيفها على أنها جرائم إبادة جماعية منذ بدء العدوان على قطاع غزة في أعقاب عملية طوفان الأقصى.

وتسبب العدوان الإسرائيلي على  غزة في سقوط مئات الشهداء في مخيم جباليا المأهول بالسكان، وذلك في جريمة تتنافى مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان.
 

وأسفرت مجزرة جباليا التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة عن استشهاد عائلات بأكملها خلال ذلك العدوان الغاشم.

وأعلن الدفاع المدني في قطاع غزة في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أن عشرات الشهداء سقطوا في مجزرة  الفالوجا ب مخيم جباليا، مؤكدة أن الأطقم تواجه صعوبات جمة في إسعاف الجرحى.

وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن العشرات استشهدوا وأصيبوا جراء العدوان  الإسرائيلي على مربع سكني في "الفالوجا" بمخيم جباليا في قطاع غزة.

وفي السياق ذاته أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، أن الجريمة التي وقعت بمخيم جباليا أكبر مخيمات اللاجئين الثمانية في قطاع غزة الذي أنشأته وكالة غوث "أونروا" عام 1948، هي من أكبر جرائم الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان على غزة.

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إسرائيل الاتحاد الاوروبي العدوان على قطاع غزة القصف الاسرائيلي جوزيب بوريل فلسطين

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