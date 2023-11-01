مجزرة جباليا، استشهاد عائلات بأكملها في العدوان الإسرائيلي

مجزرة جباليا، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي عددا من الجرائم التي تم تصنيفها على أنها جرائم إبادة جماعية منذ بدء العدوان على قطاع غزة في أعقاب عملية طوفان الأقصى.



مجزرة جباليا في قطاع غزة



وتسبب العدوان الإسرائيلي على غزة في سقوط مئات الشهداء في مخيم جباليا المأهول بالسكان وذلك في جريمة تتنافى مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان.

وأسفرت مجزرة جباليا التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة عن استشهاد عائلات بأكملها خلال ذلك العدوان الغاشم.

جرئام الاحتلال في غزة ، فيتو



وأعلن الدفاع المدني في قطاع غزة في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أن عشرات الشهداء سقطوا في مجزرة الفالوجا ب مخيم جباليا، مؤكدة أن الأطقم تواجه صعوبات جمة في إسعاف الجرحى.

مجزرة جباليا، فيتو

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وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن العشرات استشهدوا وأصيبوا جراء العدوان الإسرائيلي على مربع سكني في "الفالوجا" بمخيم جباليا في قطاع غزة.

جرائم الاحتلال في غزة ، فيتو



وفي السياق ذاته أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، أن الجريمة التي وقعت بمخيم جباليا أكبر مخيمات اللاجئين الثمانية في قطاع غزة الذي أنشأته وكالة غوث "أونروا" عام 1948، هي من أكبر جرائم الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان على غزة.

عدد شهداء قطاع غزة



وفي السياق ذاته ذكر رئيس المكتب الإعلامي في غزة، خلال تصريحات صحفية، أن مجزرة جباليا تعد من أكبر الجرائم التي ارتكبها الاحتلال منذ عدوانه الأخير على غزة، والذي يعيش فيه أكثر من 116 ألف لاجئ على مساحة تبلغ فقط 1.4 كيلومتر مربع.

جرائم الاحتلال في غزة ، فيتو



وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي العديد من المجازر منذ بدء العدوان على قطاع غزة، أبرزها مجزرة مستشفى المعمداني التي راح ضحيتها 500 شهيد.

ويستخدم جيش الاحتلال الأسلحة المحرمة دوليا مثل الفوسفور الأبيض والقنابل الفراغية في قصف أهداف مدنية وهو ما يعتبر جريمة حرب وإبادة جماعية.

ووصفت العديد من الدول والمنظمات الجرائم والمجازر التي يتركبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين أنها جرائم إبادة جماعية.

جرئام الاحتلال في غزة ، فيتو



واستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي القنابل الفراغية في قصف المناطق السكنية والأبراج المأهولة دون سابق إنذار وهو ما تسبب في سقوط مئات الشهداء والمصابين من بينهم اطفال ونساء.

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والفوسفور الأبيض يعتبر من أخطر وأبشع أنواع الأسلحة التي تستخدم في قتل المدنيين الأبرياء، نظرا لقدرته الكبيرة على قتل المدنيين.



وأيضا القنابل الفراغية هي من الأسلحة المحرمة دوليا وهى أشبه بقنابل نووية صغيرة الحجم مع فارق خلوها من التأثيرات الإشعاعية، ومما يؤسف له شيوع استعمالها في الآونة الأخيرة، فأصبحت هذه القنابل تعرف مؤخرًا بالقنابل الحرارية الفراغية، أو قنابل الهواء-وقود أو قنابل الحرارة-ضغط وغير ذلك.

جرئام الاحتلال في غزة ، فيتو

وهذه القنابل تصنف بأنها غير تقليدية وهى قنابل تعمل بنظرية مختلفة كليا عن القنابل العادية سرعتها كبيرة 10 أضعاف سرعة الصوت وتولد حرارة 3000 ألف ضعف درجة انصهار الأكسجين ونصف درجة حرارة الشمس، ينتج عنها كتلة لهب كبيرة جدا تحرق الأحياء.



45 شهيدا في مجزرة النصيرات



ثم تأتي مجزرة النصيرات والتي ارتكب فيها جيش الاحتلال جريمة جديدة خلال الهجوم على غزة، وقصف سلاح الجو الإسرائيلي برج المهندسين والمكون من 24 شقة سكنية فوق رؤوس ساكنيه في شرق مخيم النصيرات وسط القطاع.

وتسبب العدوان الإسرائيلي المستمر ضد أهالي غزة في ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى أكثر من 8700 شهيد قرابة النصف منهم من الأطفال.

وذكرت منظمة إنقاذ الطفولة في أحدث تقرير صادر عنها أن عدد الأطفال الذين استشهدوا في قطاع غزة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية يفوق عدد الأطفال الذين قتلوا في مناطق النزاعات الأخرى، سنويا منذ عام 2019.

وأكدت المنظمة في تقريرها، أن قرابة 3500 طفل استشهدوا في غزة، منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر، وذلك استنادا إلى الأرقام المعلنة من وزارة الصحة في القطاع.

ونقلا عن أرقام من السلطات الصحية المحلية، أوضحت المنظمة الدولية غير الحكومية، أن 33 طفلا آخرين استشهدوا في الضفة الغربية المحتلة، كما استشهد 29 طفلا في إسرائيل.

أما منظمة اليونيسيف، فتحدثت يوم الثلاثاء، عن بلاغات بفقدان 940 طفلا في غزة، ما يمكن أن يزيد عدد القتلى من الأطفال بشكل كبير.



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