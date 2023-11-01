تعيين عبد العظيم وغلوش نائبين لرئيس جامعة المنصورة
أعلنت جامعة المنصورة، اليوم الأربعاء صدور القرار الجمهوري بتعيين كل من: الدكتور محمد عبد العظيم نائبًا لرئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق غلوش نائبًا لرئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
وقدم الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة التهنئة، داعيًا أن يوفقهما المولى عز وجل إلى ما فيه خير للجامعة وأن يعينهم على المسئولية لتستمر جامعة المنصورة في مسيرة الإنجازات والتقدم.
كما قدم الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، على ثقتهم ودعمهم الدائم، وإلى عمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وأمين عام الجامعة، والأمناء المساعدين والعاملين وجميع فرق العمل المختلفة بالجامعة، والطلاب، على كل ما قدموه من تعاون وعطاء خلال الفترة الماضية من مسيرة حياة الجامعة.
كما تمنى دوام التوفيق والنجاح لوطننا العظيم مصر ولجامعة المنصورة الحبيبة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.