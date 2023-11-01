الخميس 02 نوفمبر 2023
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محافظات

تعيين عبد العظيم وغلوش نائبين لرئيس جامعة المنصورة

رئيس جامعة المنصورة،
رئيس جامعة المنصورة، فيتو

أعلنت جامعة المنصورة، اليوم الأربعاء صدور القرار الجمهوري بتعيين كل من: الدكتور محمد عبد العظيم نائبًا لرئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق غلوش نائبًا لرئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

الدكتور عبد العظيم


وقدم الدكتور شريف يوسف خاطر  رئيس جامعة المنصورة التهنئة، داعيًا أن يوفقهما المولى عز وجل إلى ما فيه خير للجامعة وأن يعينهم على المسئولية لتستمر جامعة المنصورة في مسيرة الإنجازات والتقدم.

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الدكتور غلوش 


كما قدم الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، على ثقتهم ودعمهم الدائم، وإلى عمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وأمين عام الجامعة، والأمناء المساعدين والعاملين وجميع فرق العمل المختلفة بالجامعة، والطلاب، على كل ما قدموه من تعاون وعطاء خلال الفترة الماضية من مسيرة حياة الجامعة.


كما تمنى دوام التوفيق والنجاح لوطننا العظيم مصر ولجامعة المنصورة الحبيبة.

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