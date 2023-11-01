الخميس 02 نوفمبر 2023
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حوادث

بسبب الخلاف علي ملكية محل، مصرع شاب في مشاجرة بالقليوبية

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

شهدت مدينة شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، مصرع شاب متأثرًا بإصابته، إثر تلقيه عدة طعنات على يد آخرين، إثر خلافات بينهم على ملكية محل بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.

 تحرر محضر بالواقعة وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق وصرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى.

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تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بلاغا يفيد بمصرع شاب متأثرًا بإصابته إثر تلقيه عدة طعنات على يد آخرين إثر خلافات بينهم على ملكية محل بدائرة القسم.

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على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين قيام اثنين بالتشاجر مع شاب إثر خلافات على ملكية محل ملك والد المتهم الأول، وكان يستأجره المجنى عليه، وقام المتهمون بمحاولة طرده فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام بطعنه بسلاح أبيض أودى بحياته.

وتم ضبط المتهمين وأقروا بارتكابهم تلك الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد.

 

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