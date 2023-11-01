صحة القليوبية تعقد لجنة لتقييم المرشحين لشغل منصب مدير إدارة صحية

أجرى الدكتور حمودة عيد الجزار وكيل وزارة الصحة ؛فى حضور عدد من قيادات المديرية، بعض المقابلات الشخصية، وذلك لإختيار مدير لإحدي الإدارات الصحية بالقليوبية.

واستعرضت اللجنة مؤهلات وخبرات المتقدمين وأجرت نقاشًا موسعًا معهم، حول مقترحاتهم لتطوير العمل داخل الإدارة الصحية ، ومدى قدرتهم على تقديم الأفضل لخدمة العمل، ولتحسين المنظومة الصحية بوجه عام، فضلًا عن قياس مهارات الإتصال والسمات الشخصية لديهم، وقياس مدى قدرتهم على حل المشكلات والمعوقات، وكيفية إدارة الأزمات، وسرعة اتخاذ القرارات.

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وتنتهى اللجنة من عملها، ويتم بعدها دراسة الملفات المتعلقة بالمتقدمين تمهيدًا لإختيار من يؤهل لشغل المنصب.

تأتي الخطوة فى ظل السعي الدائم لإختيار الكوادر الإدارية المؤهلة المناسبة، للقيام بالمهام الإدارية والإشرافية، ممن لديهم السمات القيادية، وممن يتمتعوا بالمهارات والخبرات والإبتكار، والعمل على تطوير المنظومة الصحية، وتقديم الحلول الغير تقليدية لكافة المعوقات، والتي ستساعد فيما بعد على تحسين ورفع مستوى الاداء بالمنظومة الصحية بالقليوبية.

و شارك في أعمال اللجنة كل من مدير عام الطب العلاجي، مدير عام الطب الوقائي، مدير عام الشئون المالية والإدارية، مدير إدارة الرعاية الأساسية، مدير إدارة المواد البشرية بالمديرية، قائم بأعمال مدير إدارة الشئون القانونية بالمديرية.

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