عربية النواب: جريمة الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا انتهاك صارخ لحقوق الإنسان

نددت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، بالجريمة الجديدة التي ارتكبها العدوان الإسرائيلي في مخيم جباليا والتي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى.

استمرار الاحتلال الإسرائيلي في استهداف وقتل المدنيين

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة، أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في استهداف وقتل المدنيين يمثلا انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

الاحتلال يتجاهل دعوات وقف التصعيد

وقال رئيس لجنة الشئون العربية بالبرلمان: ما زالت سلطات الاحتلال تتجاهل كافة التوصيات والمحاولات من أجل تهدئة الأوضاع الراهنة، حفاظا على أرواح الفلسطينين الأبرياء، مشيرا إلى أن إسرائيل تضرب بكل قرارات الشرعية الدولية عرض الحائط.

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وجدد أباظة، تحذيره من استمرار وتيرة العنف والانتهاكات الإسرائيلية الوحشية في حق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أنها ستؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة والعالم أجمع.

ودعا النائب أحمد فؤاد أباظة، المجتمع الدولي وكل القوى الفاعلة في العالم للتحرك السريع لإنقاذ الفلسطينين الأبرياء من بربرية ووحشية الاحتلال الإسرائيلي.

وأدانت مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، الاستهداف الإسرائيلي اللا إنساني الذي طال مربعًا سكنيًا بمخيم جباليا، مما أسفر عن سقوط ما يزيد على ٤٠٠ مدني ما بين شهيد وجريح وفقًا للتقديرات الأولية.

واعتبرت مصر ذلك انتهاكًا صارخًا جديدًا للقوات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، يُزيد من الأزمة الراهنة تعقيدًا ويُنذر بعواقب وخيمة يصعب تداركها على كافة المستويات.

وحذرت مصر من مغبة استمرار تلك الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين العزل في أماكن إيوائهم وبمحيط المراكز والمستشفيات الطبية التي يلجئون إليها هربًا من القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، ودون أي اكتراث بالأرواح التي تُزهق، وبشكل يفاقم من الأوضاع الإنسانية المتأزمة والمتدهورة في القطاع.

ودعت مصر جميع الدول والأطراف الدولية لإدانة هذه الاعتداءات بشكل قاطع ودون مواربة، والوقف الفوري لها، واضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته تجاه توفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين، مشددة على ضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية لضمان النفاذ الآمن والكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية والإغاثية، للتخفيف من وطأة المحنة الإنسانية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.