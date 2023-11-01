الأرصاد: الطقس مستقر والأمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس خريفى مائل للحرارة ومازالت درجات الحرارة مستقرة ولا توجد أى ظواهر جوية.

واضافت منار، فى مدخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يامصر المذاع عبر فضائية القناة الأولى أن درجات الحرارة سجلت اليوم على القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية، حيث ترتفع درجات الحرارة نهارا وتنخفض مع غروب الشمس خاصة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

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وتابعت، تقل فرص سقوط الأمطار وتنحصر فقط على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، ولكنها خفيفة وغير مؤثر، وتتكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر ولكن تتلاشى مع سطوع آشعة الشمس.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على سيناء، لطيف ليلًا.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة انخفاضًا طفيفًا فى الساعات المتأخرة من الليل وأول الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.



طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس غائم القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئيًّا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)



جدير بالذكر هناك العديد من العوامل المؤثرة في درجة حرارة الغلاف الجوي وهي:



اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس (مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسى لتسخين سطح الأرض والهواء).

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها.

وهذا نتيجة الاختلاف فى الحرارة النوعية بين اليابسة والماء.



مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح.



الغطاء النباتي في الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسى كاملًا إلى سطح الأرض ويرفع نسبة رطوبة الهواء.



تضاريس المنطقة ومدى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر.