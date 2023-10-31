الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

الأرصاد الجوية تنظم دورة تدريبية للوافدين من اليمن

الارصاد الجوية، فيتو
الارصاد الجوية، فيتو

بدأت الدورة التدريبية التي نظمتها وزارة الطيران المدني ممثلة في الهيئات العامة للأرصاد الجوية بعنوان " فنى أرصاد جوية للطيران"  للكوادر البشرية من العاملين بالأرصاد الجوية اليمنية، وذلك بمقر المركز الإقليمي للتدريب التابع لهيئة الأرصاد الجوية، خلال الفترة من ٢٩ أكتوبر وحتى  ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣.

 

ويأتي ذلك في إطارالاهتمام بتعزيز التعاون المشترك والفعال مع جميع الدول العربية، وبخاصة في مجال التدريب وتبادل الخبرات.

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الأرصاد الجوية تنظم دورة تدريبية بعنوان "فنى أرصاد جوية للطيران" للوافدين من دولة اليمن

وتهدف الدورة التدريبية إلى تقديم كافة سبل الدعم والتدريب من خلال نقل الخبرات وتقديم كافة الخدمات الاستشارية اللازمة للعاملين في مجال الأرصاد الجوية من الأشقاء بدولة اليمن في مختلف أنشطة الطيران المدني.

وفي هذا السياق،، أكد الملاح هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن انعقاد الدورة التدريبية يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز التعاون والتنسيق الدائم مع جميع الدول العربية الشقيقة في مجال الطيران  وتقديم كافة سبل الدعم والتدريب وتنمية مهارات جميع المتدربين المشاركين من دولة اليمن الشقيق فى مجال الأرصاد الجوية وخدمات التنبؤات الجوية والتطبيقات الجوية وتقديم كافة الخدمات والبيانات الإرشادية الدقيقة وتأثيرات الطقس وبخاصة في عمليات إدارة الملاحة الجوية؛ مما يدعم مهارات الكوادر البشرية العاملة في مجال النقل الجوى والحركة الجوية.

 

 وأضاف أنه بعد إتمام الدورة التدريبية واجتيازها بنجاح سيمنح المتدرب رخصة راصد جوي وفقًا للمواصفات والمعايير الدولية الموصي بها من قبل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

جدير بالذكر أن مركز القاهرة الإقليمي يقوم بتدريب الكوادر الفنية من المتخصصين  الذين يعملون في مجال الأرصاد الجوية داخل الهيئة  أو في قطاعات مختلفة بالدولة، بالإضافة إلى تدريب المغتربين من الدول العربية من قارتي إفريقيا وآسيا وبعض دول جنوب أوروبا وجنوب المحيط الهادئ؛  هذا ويتبع المركز المنظمه العالميه  للأرصاد الجوية(WMO).

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