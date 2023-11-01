بسبب مصروف البيت، ربة منزل تشرع في قتل زوجها بالقليوبية

شرعت ربة منزل في قتل زوجها بدائرة مركز شرطة كفر شكر في محافظة القليوبية، حيث قامت بطعنه بسلاح أبيض سكين إثر مشادة بينهما للخلاف على مصروف المنزل، وتم نقل المصاب إلى مستشفى بنها الجامعي والقى القبض على الزوجة، وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد ورود إشارة من مستشفى بنها الجامعي بوصول مصاب بجرح طعني نافذ بالبطن بالسكين ادعاء مشاجرة نشبت بينه وبين زوجته بمنطقة بدائرة مركز شرطة كفر شكر.

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وانتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم محمد عماد رئيس مباحث كفر شكر، ومعاوني رئيس المباحث لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبيين إصابة "ش ا م" 42 سنة مجند بجرح طعني نافذ بالبطن خلال مشادة كلامية بينه وبين زوجته المدعوة "ن ص" 35 سنة بسبب الخلاف على مصروفات المنزل، تطورت مشاجرة، قامت خلالها الزوجة بطعنه بسلاح ابيض سكين.

وتم نقل الزوج لمستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمة، وضبط السلاح المستخدم بالواقعة وتم التحفظ عليه وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة.

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