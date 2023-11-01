الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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حوادث

ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 2,5 كيلو حشيش بالشروق

حشيش، فيتو
حشيش، فيتو

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط 3  أشخاص  بحوزتهم 2,5 كيلو حشيش بالشروق.

 

تعود تفاصيل تلك الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( 3 أشخاص) بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام).

 

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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