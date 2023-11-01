زوجة ضحية صديقه بعد أن ألقى جثته في مقلب القمامة: كنت دائما بحذره من المتهم (فيديو)

قالت الزوجة التي قتل زوجها على يد صديقه ومن ثم حمل الجثة على عربة يد وقام بالتخلص منها في القمامة بجوار مزلقان ناهيا في بولاق الدكرور، إنها حذرت زوجها مرات كثيرة من صديقه إلا أنه كان حسن النية.

وأضافت زوجة المجني عليه في تصريحات خاصة لفيتو، أن المتهم لم يرحم شيبة زوجها وقام بقتله وبعدها ألقى جثته في القمامة، ولم يراع أن الجثة لإنسان وليس حيوانا.

وتابعت أن المتهم اتصل بها أكثر من مرة ليقوم باستدراجها بعدما قتل زوجها ليتخلص منها هي الأخرى لأنها علمت مكان المجني عليه بالصدفة.

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وتباشر نيابة جنوب الجيزة التحقيق مع المتهم بالتخلص من جثة زميله "مسن"، داخل جوال بجوار صندوق قمامة بمزلقان ناهيا في بولاق الدكرور.

محرر فيتو يحاور زوجة المجني عليه

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية بالتخلص من جثة صديقه، أنه ليلة الواقعة كان المتهم والضحية يتعاطيان المواد المخدرة، وأثناء تعاطي الضحية تناول جرعة زائدة، على إثرها توفي، فقرر التخلص منه، بوضعه داخل جوال، وإلقاء الجثة بجوار المزلقان.

العثور على جثة داخل جوال في بولاق الدكرور

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة داخل جوال ملقاة بمزلقان ناهيا بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثر على جثة شخص يرتدي كامل ملابسه داخل جوال.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.