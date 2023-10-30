الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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خارج الحدود

قناة عبرية تكشف تفاصيل زيارة رئيس الموساد إلى قطر من أجل إطلاق سراح الأسرى

أسرى إسرائيل لدى
أسرى إسرائيل لدى حماس، فيتو

كشفت القناة 13 الإسرائيلية، عن زيارة سرية قام بها رئيس الموساد ديفيد بارنيا، إلى قطر الأسبوع الماضي، والتقى كبار المسؤولين القطريين لمناقشة جهودهم في محاولة تأمين إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين بغزة.

إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين بغزة


وقال مسؤولان إسرائيليان إن مجلس الوزراء المصغر -الكابينيت- الإسرائيلي قرر يوم الخميس الماضي، توسيع عمليات الجيش البرية في قطاع غزة بعد رفض تزويد إسرائيل عبر قطر بقائمة بأسماء جميع الأسرى الذين تحتجزهم حركة "حماس".


وفي وقت سابق، أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، أن الحركة غير معنية بأي شخص بريء من الأسرى الإسرائيليين بغزة، مشددا أن على إسرائيل وقف إطلاق النار حتى يتمكنوا من إطلاق سراحهم.


كما أشار رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار، أن الحركة مستعدة للإفراج عن جميع الأسرى المدنيين لديها، عندما تصبح الأوضاع الميدانية مناسبة لذلك.

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وكان قد وجه عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، من أجل المساعدة فى الإفراج عن جميع الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية فى غزة.

الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى حماس

 

ونقلت تقارير إخبارية عن عائلات الأسري مطالبته للرئيس الأمريكي  بالتدخل للإفراج عن الجميع، وذلك بعد ساعات من نشر حماس فيديو لمجموعة من الأسيرات المحتجزات داخل قطاع غزة من بدء عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الجاري، وفقدان عائلات الأسرى الثقة فى تصريحات بنيامين نتنياهو.

وأعلن جيش الاحتلال أن حركة حماس تحتجز 230 أسيرا إسرائيليا داخل قطاع غزة.


ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة
 

ولليوم الـ24 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ أن بدأ في السابع من أكتوبر، بعد قيام المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عملية طوفان الأقصى، بمنطقة غلاف غزة.

 

وتتواصل الغارات التي تشنها مقاتلات الاحتلال، والتي تستهدف منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، مما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى، بينما الذين نجوا من القصف حتى الآن يعانون من أوضاع إنسانية كارثية.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 8306 شهداء، منهم 3457 طفلا و2136 سيدة و480 مسنا، إضافة إلى إصابة 21048 مواطنا بجروح مختلفة، بالإضافة إلى 1950 مفقودا تحت الأنقاض، بينهم 1050 طفلا.
 

عائلات الأسرى الإسرائيليين يوجهون رسالة استغاثة إلى بايدن بعد فقدان الثقة فى نتنياهو

جيش الاحتلال يستخدم الذكاء الاصطناعي للعثور على الأسرى لدى حماس

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