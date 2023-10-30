عائلات الأسرى الإسرائيليين يوجهون رسالة استغاثة إلى بايدن بعد فقدان الثقة فى نتنياهو

وجه عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، من أجل المساعدة فى الإفراج عن جميع الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية فى غزة.

الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى حماس



ونقلت تقارير اخبارية عن عائلات الأسري مطالبته للرئيس الأمريكي بالتدخل للإفراج عن الجميع، وذلك بعد ساعات من نشر حماس فيديو لمجموعة من الأسيرات المحتجزات داخل قطاع غزة من بدء عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الجاري، وفقدان عائلات الأسرى الثقة فى تصريحات بنيامين نتنياهو.

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عدد من الأسرى الصهاينة لدى القسام يوجهون رسالة لنتنياهو والحكومة الصهيونية



A number of Zionist prisoners held by Al-Qassam send a message to Netanyahu." pic.twitter.com/x8ViZxeo3X Advertisements October 30, 2023

وأعلن جيش الاحتلال أن حركة حماس تحتجز 230 أسيرا إسرائيليا داخل قطاع غزة.

علق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مساء اليوم الإثنين على الفيديو الذي نشرته حركة حماس للرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة.

وقال نتنياهو للرهائن في فيديو حماس: "قلبي معكن"، مضيفا: "إسرائيل ستفعل كل ما يلزم لإعادة الرهائن وما نشرته حماس دعاية نفسية".



الأسرى الإسرائيليين يوجهون رسالة لنتنياهو



وبثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الإثنين، فيديو لعدد من الأسرى الإسرائيليين يوجهون رسالة لنتنياهو.



وقال الأسرى في رسالتهم: إن الهجوم البري على غزة يشكل تهديدا حقيقيا على حياتهم.

وطالب الأسرى نتنياهو بسرعة تنفيذ صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية.



وأكد الأسرى أن نتنياهو تراجع عن صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية بالأمس.



وجاءت رسالتهم كالآتي: "بنيامين نتنياهو مرحبا، نحن موجودون في أسر حماس، ٢٣ يوم… بالأمس كان هناك مؤتمر صحفي لعائلات الأسرى، ونحن نعرف أنه كان من المفترض أن يكون هناك وقف إطلاق نار، وأنت كان من المفترض ان تطلق سراحنا، كان يجب عليك ان تطلق سراحنا، وعدت ان تطلق سراحنا. ومع ذلك نحن نعاني من فشلك السياسي والأمني والعسكري، بسبب "الفشلة" التي تسببت بها في السابع من أكتوبر، لأنه لم يكن أي جندي في المكان ولم يأت إلينا أي شخص، ولم يدافع هنا أي شخص، ونحن مواطنين بريئين وسذّج، مواطنين ندفع ضرائب لدولة إسرائيل، نحن الآن موجودون في الأسر في ظل شروط "لا شروط". أنت تقتلنا، هل تريد أن تقتلنا كلنا، أنت تريد من الجيش أن يقتلنا، ألا يكفي أنك ذبحت الجميع، ألا أن يكفيك أن هناك مواطنين إسرائيليين قتلوا، أطلق سراحنا الآن، أطلق سراح مواطنيهم وأسراهم الآن (تقصد الفلسطينيين)، أطلق سراحنا، أطلق سراح الجميع، نحن نستحق أن نعود لعائلاتنا، الآن الآن الآن (تصرخ بصوت عالٍ)".

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

ولليوم الـ24 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ أن بدأ في السابع من أكتوبر، بعد قيام المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عملية طوفان الأقصى، بمنطقة غلاف غزة.

وتتواصل الغارات التي تشنها مقاتلات الاحتلال، والتي تستهدف منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، مما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى، بينما الذين نجوا من القصف حتى الآن يعانون من أوضاع إنسانية كارثية.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 8306 شهداء، منهم 3457 طفلا و2136 سيدة و480 مسنا، إضافة إلى إصابة 21048 مواطنا بجروح مختلفة، بالإضافة إلى 1950 مفقودا تحت الأنقاض، بينهم 1050 طفلا.

