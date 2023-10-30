الخارجية الأمريكية: تقدم ملموس لإمداد غزة بالوقود ولدى حماس مطالب قبل إطلاق الأسرى

أخبار غزة الآن، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، إنه تم إحراز تقدم ملموس في مسألة ضمان تسليم إمدادات الوقود الضرورية إلى قطاع غزة.

حماية الفلسطينيين

وقالت الخارجية الأمريكية، أنه يجب على إسرائيل اتخاذ إجراءات لحماية الفلسطينيين من هجمات المستوطنين المتطرفين.

مطالب حماس بشأن الرهائن

وتابعت وزارة الخارجية الأمريكية، حركة حماس قدمت عددًا من المطالب قبل السماح بإطلاق سراح الأسري، وعليها إطلاق سراحهم جميعًا.

الهجوم البري على غزة، وكانت حركة حماس أصدرت مساء اليوم الإثنين بيانا كذبت من خلاله مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بشأن تحرير مجندة إسرائيلية من قطاع غزة.

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وقال حركة حماس في بيانها: "مزاعم الاحتلال هدفها التشويش على فيديو الأسيرات الذي بثه القسام اليوم، ومزاعم محاولة للهروب من الضغط الذي يمثله ملف أسرى الاحتلال على نتنياهو وحكومته".

وشددت حركة حماس في بيانها، أن لا أحد يصدق الروايات الصهيونية المتهافتة وحتى المجتمع الصهيوني نفسه لا يصدق قادته.

ومنذ قليل، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك في بيان مشترك، تحرير مجندة كانت مختطفة لدى حماس عبر عملية برية في غزة.

الأسرى الإسرائيليين يوجهون رسالة لنتنياهو

ومساء اليوم، علق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، على الفيديو الذي نشرته حركة حماس للرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة.

وقال نتنياهو للرهائن في فيديو حماس: "قلبي معكن"، مضيفا: "إسرائيل ستفعل كل ما يلزم لإعادة الرهائن وما نشرته حماس دعاية نفسية".

وبثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الإثنين، فيديو لعدد من الأسرى الإسرائيليين يوجهون رسالة لنتنياهو.

وقال الأسرى في رسالتهم: إن الهجوم البري على غزة يشكل تهديدا حقيقيا على حياتهم.

وطالب الأسرى نتنياهو بسرعة تنفيذ صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية.

وأكد الأسرى أن نتنياهو تراجع عن صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية بالأمس.