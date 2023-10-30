جيش الاحتلال يرفض دخول الوقود لقطاع غزة ويلمح بقصف مستشفى الشفاء

أخبار غزة الآن، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: قلوبنا تنفطر بعد مشاهدة فيديو الأسيرات لدى كتائب القسام، زاعما أن قضية المخطوفين هي قضية ذات بعد دولي وهي جريمة حرب لا مثيل لها.

توسيع العمليات البرية في غزة

وأضاف زاعما خلال مؤتمر صحفي منذ قليل، قواتنا توسع عملياتها البرية في قطاع غزة وتمكنت من القضاء على عشرات المسلحين.

رفض الاحتلال دخول الوقود لغزة



وأكد: الوقود لن يدخل قطاع غزة وهذا قرار المستوى السياسي ونحن نطبقه، ونراقب مستشفى الشفاء وأوضحنا للعالم أن المسلحين يستخدمونه كمنطلق لعملياتهم.

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المجندة الإسرائيلية وعائلات الأسرى

ولفت: لن نكشف أي تفاصيل تتعلق بظروف تحرير المجندة الإسرائيلية، وتواصلنا مع عائلات 315 قتيلا من جنودنا وكذلك عائلات 238 مختطفا.



وزعم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل في حرب مع حماس منذ 7 أكتوبر، ولدى حركة المقاومة الفلسطينية أكثر من 200 أسير.



الحرب على غزة



وأضاف: نحن الآن في حالة حرب وليس استسلاما، ويجب الإفراج عن الأسرى فورا دون شروط.

نتنياهو يطالب المدنيين في غزة الذهاب للجنوب



وتابع مدعيا، يجب على الفلسطينيين المدنيين الذهاب إلى جنوب قطاع غزة، فلا يجب أن يموت مدني واحد، لكن حماس تمنعهم من الذهاب إلى الأماكن الآمنة وتبقيهم في مناطق الصراع، ونحن نحثهم للاتجاه للأماكن الآمنة.

نتنياهو يبرر لإسرائيل قصف المستشفيات



وردًا على قصف المستشفى الأهلي المعمداني، ذكر “نتنياهو” أن سلاح الجو الملكي البريطاني قصف مقر الجستابو في كوبنهاجن، وكان هذا هدفا مشروعا، وبدلا من ضرب مقر الجستابو أخطأ الطيار وقصف مستشفى للأطفال وأحرق 84 طفلا، لا يمكن اعتبار ذلك جريمة حرب، ولا أحد اتهم بريطانيا بأنها ترتكب جريمة حرب، بل هي خطوة حرب، وكان الحلفاء يعرفون أن الحرب ضد النازية يجب أن تستمر، لأن الحضارة الإنسانية كانت على المحك.