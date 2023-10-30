نتنياهو يبرر قصف مستشفيات غزة بجريمة تاريخية ارتكبتها بريطانيا

أخبار غزة الآن، زعم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل في حرب مع حماس منذ 7 أكتوبر، ولدى حركة المقاومة الفلسطينية أكثر من 200 أسير.

الحرب على غزة

وأضاف: نحن الآن في حالة حرب وليس استسلاما، ويجب الإفراج عن الأسرى فورا دون شروط.

نتنياهو يطالب المدنيين في غزة الذهاب للجنوب

وتابع مدعيا، يجب على الفلسطينيين المدنيين الذهاب إلى جنوب قطاع غزة، فلا يجب أن يموت مدني واحد، لكن حماس تمنعهم من الذهاب إلى الأماكن الآمنة وتبقيهم في مناطق الصراع، ونحن نحثهم للاتجاه للأماكن الآمنة.

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نتنياهو يبرر لإسرائيل قصف المستشفيات

وردًا على قصف المستشفى الأهلي المعمداني، ذكر “نتنياهو” أن سلاح الجو الملكي البريطاني قصف مقر الجستابو في كوبنهاجن، وكان هذا هدفا مشروعا، وبدلا من ضرب مقر الجستابو أخطأ الطيار وقصف مستشفى للأطفال وأحرق 84 طفلا، لا يمكن اعتبار ذلك جريمة حرب، ولا أحد اتهم بريطانيا بأنها ترتكب جريمة حرب، بل هي خطوة حرب، وكان الحلفاء يعرفون أن الحرب ضد النازية يجب أن تستمر، لأن الحضارة الإنسانية كانت على المحك.

بيان الخارجية الأمريكية حول غزة

من جهة أخرى، وعلى صعيد تطورات الأوضاع في غزة، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أنه تم إحراز تقدم ملموس في مسألة ضمان تسليم إمدادات الوقود الضرورية إلى القطاع.



وقالت الخارجية الأمريكية، إنه يجب على إسرائيل اتخاذ إجراءات لحماية الفلسطينيين من هجمات المستوطنين المتطرفين.

مطالب حماس بشأن الأسرى



وتابعت وزارة الخارجية الأمريكية، حركة حماس قدمت عددًا من المطالب قبل السماح بإطلاق سراح الأسرى، وعليها إطلاق سراحهم جميعًا.