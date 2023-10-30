الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
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خارج الحدود

بوتين يتهم النخب الأمريكية بنشر الفوضى فى الشرق الأوسط

بوتين، فيتو
بوتين، فيتو

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الولايات المتحدة الأمريكية بنشر الفوضى فى منطقة الشرق الأوسط، بهدف زعزعة استقرارها.

بوتين يتهم أمريكا بنشر الفوضى فى الشرق الأوسط

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، إنه بدلا من ملاحقة ومعاقبة الإرهابيين في مناطق الشرق الأوسط، بدأت عدة أطراف في تطبيق سياسة الانتقام على مبدأ المسؤولية الجماعية.

 

وأكد بوتين، أن النخب الأمريكية هي المستفيدة من زعزعة الاستقرار العالمي، وأن الولايات المتحدة تسعى لنشر الفوضى في الشرق الأوسط.

 

نتنياهو يرفض وقف إطلاق النار في غزة

اخبار غزة الان، من جهة أخرى كشف بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، موقفه من دعوات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

 

 

وأكد “نتنياهو” الدعوة إلى وقف لإطلاق النار في غزة هي دعوة للاستسلام لكننا لن نفعل وسننتصر.

 

مزاعم نتنياهو

وزعم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن حركة حماس تمنع المدنيين الفلسطينيين من الانتقال إلى المناطق الآمنة في جنوب غزة وتحتفظ بهم كدروع بشرية.

 

وقال رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل في خضم الحرب، وأنها ستدمر القدرات العسكرية والسلطوية لحركة حماس، بحسب تعبيره.

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نتنياهو: إذا انضم حزب الله للحرب سيتلقى ضربة لا يتخيلها

تعليق عاجل من نتنياهو بعد فيديو الرهائن لحركة حماس (فيديو)

توسع جيش الاحتلال في التوسع البري


وادعى نتنياهو، في مستهل جلسة حكومة الاحتلال، اليوم الإثنين، أن الجيش يوسع من توغله البري بشكل محسوب وقوي وممنهج، متابعا: نعمل على الردع في الجبهة الشمالية.

وشدد على أنه إذا انضم حزب الله للحرب سيرتكب خطأ حياته وسيتلقى ضربة لا يتخيلها.

وتابع مزاعمه قائلا: نحن نثق في القيادة العسكرية تحت رئيس هيئة أركان الجيش، ومستمرون بجهودنا لتحرير المحتجزين حتى بعد التوغل البري، في إشارة منه لتحرير الأسرى لدى حماس.

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