إقالة نائب بريطاني انتقد عدوان إسرائيل على غزة، ورئيسة البرلمان الأوروبي تصف الوضع بالكارثة

وصفت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، الوضع في قطاع غزة بالكارثي، في ظل العدوان العسكري، الذي تنفذه قوات الاحتلال الإسرائيلي، ضد المدنيين العزل بالقطاع.

وأضافت ميتسولا، نحن أمام كارثة إنسانية، ودعت أوروبا لتبني الدعوة لهدنة إنسانية وتجنب التصعيد واحترام القانون الإنساني.

إقالة نائب بريطاني انتقد حرب غزة

في سياق انتقاد الوضع في غزة، قالت صحيفة الجارديان البريطانية، مساء اليوم، إنه تم إقالة نائب بريطاني في حزب المحافظين، من منصبه الحكومي بعد أن انشق عن صفوف الحزب لحث رئي الوزراء البريطاني ريشي سوناك، علنًا على دعم وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

ووفق الجارديان، تم فصل بول بريستو، من منصبه كمساعد وزاري في وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا، اليوم الإثنين، بعد أن كتب إلى رئيس الوزراء البريطاني يدعوه لإنهاء الأعمال العدائية بين إسرائيل وحماس لإنقاذ الأرواح.

وأرجع رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، إقالة بريستو، لكون تعليقاته "لم تكن متسقة مع مبادئ المسئولية الجماعية"، أول نائب على جانبي مجلس العموم يفقد وظيفته بسبب الدعوة إلى إنهاء الأعمال العدائية.

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الجيش الإسرائيلي: على المقامة الفلسطينية الموت أو الاستسلام

تأتى هذه الدعوات عقب تأكيد وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي يوأف جالانت: إن المقاومة الفلسطينية في حركة حماس أمامها إما الموت أو الاستسلام فقط وليس هناك خيار ثالث.

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جر إسرائيل للحرب

وزعم خلال كلمته، مساء اليوم: نواصل الرد على كل تهديد يستهدفنا من الشمال ومن يجرنا إلى الحرب سيدفع الثمن.

وواصل يوأف جالانت ادعاءاته قائلا: نحن في حالة دفاع على جبهة لبنان وقواتنا جاهزة للرد على أي عدوان من الشمال، وسنعمل كل ما بوسعنا للدفاع عن استقلال دولتنا وتكريس التفوق الذي نحققه في الجنوب.

الأسرى الإسرائيليون

وأكد: الحرب لن تكون قصيرة الأمد لكننا مصممون على الانتصار فيها لأنها تشن على الوطن، لافتًا إلى أن هناك كثيرا من المخطوفين لدى حماس ونعمل على تحريرهم، على حد تعبيره وقوله.

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