رد غريب من نتنياهو على مطالبات الإسرائيليين باستقالته بسبب طوفان الأقصى

أخبار غزة الآن، رد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على سؤال بشأن تقديم استقالته في ظل غضب الإسرائيليين منه ومن سياساته بعد عملية طوفان الأقصى.

استقالة حركة حماس

وأكد: ليس أنا من عليه الاستقالة ولكن حركة حماس يجب أن تستقيل وتبعد إلى غياهب التاريخ، وهذا الهدف يوحد إسرائيل، بحسب تعبيره.

لقاء نتنياهو بأسر الرهائن

ولفت: التقيت مرتين بعائلات الرهائن وأشعر ببأسهم وقلقهم، والتبعات على بلدنا وغيره من البلدان ستكون كارثية إذا لم ننتصر في هذه الحرب، على حد قوله.

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توسع جيش الاحتلال في الاجتياح البري

وقال رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل في خضم الحرب، وأنها ستدمر القدرات العسكرية والسلطوية لحركة حماس، بحسب تعبيره.



وادعى نتنياهو، في مستهل جلسة حكومة الاحتلال، اليوم الإثنين، أن الجيش يوسع من توغله البري بشكل محسوب وقوي وممنهج، متابعا: نعمل على الردع في الجبهة الشمالية.

وشدد على أنه إذا انضم حزب الله للحرب سيرتكب خطأ حياته وسيتلقى ضربة لا يتخيلها.

وتابع مزاعمه قائلا: نحن نثق في القيادة العسكرية تحت رئيس هيئة أركان الجيش، ومستمرون بجهودنا لتحرير المحتجزين حتى بعد التوغل البري، في إشارة منه لتحرير الأسرى لدى حماس.

البنية التحتية العسكرية لـ"حزب الله"

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، قد أعلن أنه استهدف البنية التحتية العسكرية لـ"حزب الله" اللبناني.

وأضاف في بيانه: "قبل فترة قصيرة، أطلق إرهابيون النار باتجاه موقع للجيش الإسرائيلي على طول الحدود مع لبنان. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات".



ضرب البنية التحتية العسكرية لحزب الله

وتابع: "رد جنود الجيش الإسرائيلي بإطلاق نيران المدفعية باتجاه مصدر إطلاق النار"، مشيرا إلى أنه ضرب البنية التحتية العسكرية لحزب الله في لبنان.

ومن جهته، قال "حزب الله" في بيان له: إنه ‏استهدف التجهيزات الفنية والتجسسية لموقع ‏بياض بليدا ودشمه وحاميته بالأسلحة المناسبة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.‏

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر الجاري.



ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

ولليوم الـ24 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ أن بدأ في السابع من أكتوبر، بعد قيام المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عملية طوفان الأقصى، بمنطقة غلاف غزة.



وتتواصل الغارات التي تشنها مقاتلات الاحتلال، والتي تستهدف منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، مما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى، بينما الذين نجوا من القصف حتى الآن يعانون من أوضاع إنسانية كارثية.



وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 8306 شهداء، منهم 3457 طفلا و2136 سيدة و480 مسنا، إضافة إلى إصابة 21048 مواطنا بجروح مختلفة، بالإضافة إلى 1950 مفقودا تحت الأنقاض، بينهم 1050 طفلا.