تعرف على الجوائز المقدمة في حفل الكرة الذهبية 2023

يترقب كل محبي وعشاق كرة القدم حول العالم اليوم الإثنين، حفل الكرة الذهبية السنوي، الذي تنظمه مجلة "فرانس فوتبول" والذي سينطلق في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ولم يقتصر حفل "فرانس فوتبول" على تقديم جائزة الكرة الذهبية فقط بل ستقدم عددا من الجوائز الأخرى خلال الحفل.

ونستعرض لكم خلال السطور القادمة جوائز الحفل:

جوائز حفل الكرة الذهبية 2023

-الكرة الذهبية رجال والتي تقدم لأفضل لاعب.

-جائزة الكرة الذهبية سيدات والتي تقدم لأفضل لاعبة.

Advertisements

-جائزة أفضل ناد في العام (رجال/ سيدات).

-جائزة كوبا والتي تقدم لأفضل لاعب صاعد.

-جائزة ياشين والتي تقدم لأفضل حارس.

-جائزة جيرد مولر والتي تقدم لصاحب أكبر عدد من الأهداف مع ناديه ومنتخب بلاده في المباريات الرسمية طوال الموسم.

-جائزة سوكراتيس للعب النظيف.

موعد حفل الكرة الذهبية 2023



ومن المقرر انطلاق مراسم الحفل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية 2023

وتنقل شبكة "بي إن سبورتس" الحفل على الهواء مباشرة عبر قناتها الإخبارية المفتوحة، كما تنقل قناة أبوظبي الرياضية 1 حفل الكرة الذهبية.

غياب رونالدو

وشهدت قائمة المرشحين لحصد الكرة الذهبية 2023 غياب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي عن قائمة أفضل 30 لاعبا في العالم لأول مرة بتاريخه منذ عام 2005 بعد إعلان الحساب الرسمي للجائزة عن المرشحين.

وحصل كريستيانو رونالدو بجائزة الكرة الذهبية خلال 5 نسخ من جائزة الكرة الذهبية خلال ترشحه فى الـ19 نسخة الماضية، وجاء فى المركز الـ20 في النسخة الأخيرة من ترتيب الكرة الذهبية.

ميسي الأكثر تتويجا بالكرة الذهبية



ويعد ميسي الأكثر حصولا الكرة الذهبية 7 مرات من قبل أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019 و2021، وكان آخرها عام 2021 عندما توج بجائزة الكرة الذهبية، ليوسع الفارق مع البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي فاز بجائزة الكرة الذهبية من قبل 5 مرات أعوام 2008، 2013، 2014، 2016، 2017.

ميسي أقرب المرشحين لحصد جائزة الكرة الذهبية 2023

كما يعد ميسي أبرز المرشحين لحصد الجائزة فى 2023 بعد قيادة منتخب بلاده لتحقيق لقب كأس العالم 2022 فى قطر، بالإضافة إلى النجم النرويجي إيرلينج هالاند، هداف مانشستر سيتي، بعدما قاد السيتي، لتحقيق الثلاثية التاريخية.

كريم بنزيما آخر المتوجين بالكرة الذهبية



ونال كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة السعودي الحالي، الكرة الذهبية في العام الماضي 2022، بعد قيادة ريال مدريد لحصد لقبي الليجا ودوري أبطال أوروبا.

قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023



وتصدر النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول قائمة المرشحين الـ30 التي كشفت عنها الصحيفة وجاءت كالتالي.

محمد صلاح (ليفربول)

يوشكو جفارديول (لايبزيج ومانشستر سيتي)

أندري أونانا (مانشستر يونايتد وإنتر ميلان)

كريم بنزيما (ريال مدريد والاتحاد)

جمال موسيالا (بايرن ميونيخ)

جود بيلينجهام (ريال مدريد وبروسيا دورتموند)

بوكايو ساكا (أرسنال)

راندال كولو مواني (آينتراخت فرانكفورت وباريس سان جيرمان)

كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)

برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)

كفاراتسخيليا (نابولي)

نيكولو باريلا (إنتر ميلان)

إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)

روبن دياز (مانشستر سيتي)

إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)

مارتن أوديجارد (أرسنال)

إلكاي جندوجان (مانشستر سيتي - برشلونة)

ياسين بونو (إشبيلية- الهلال السعودي)

جوليان ألفاريز ( مانشستر سيتي)

فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

رودري (مانشستر سيتي )

جريزمان (أتلتيكو مدريد)

ليونيل ميسي (باريس سن جيرمان - إنتر ميامي)

لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)

ليفاندوفسكي (برشلونة)

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

فيكتور أوسيمين (نابولي)

هاري كين (توتنهام - بايرن ميونخ)

لوكا مودريتش (ريال مدريد)

كيم مين جاي (نابولي - بايرن ميونخ)

كيفية التصويت على الجوائز

الكرة الذهبية للرجال شارك في التصويت عليها مجموعة من الصحفيين حول العالم، كل صحفي يمثل بلده من بين أول 100 دولة بتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وهم نفس المصوتين على جائزة ياشين.

الأمر ذاته ينطبق على الكرة الذهبية للسيدات، لكن يشارك بها صحفيو أول 50 دولة في تصنيف الفيفا.

أما جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب، فيشارك في التصويت عليها كافة المتوجين بالكرة الذهبية على مدار التاريخ.



معايير الفوز بالكرة الذهبية

قررت "فرانس فوتبول" الكشف عن معايير مختلفة هذا العام، وهو ما أعلنته بعد انتهاء التصويت.

وذكرت أن التقييم مبني على 3 بنود، أولها الأداء الفردي للاعب وإسهاماته وسلوكه بأرض الملعب، وثانيها دوره المؤثر في تتويج فريقه بالألقاب.

كما ينص البند الثالث في المعايير المحددة على ضرورة تحلي اللاعب باللعب النظيف والتصرف بطريقة راقية في الملعب.