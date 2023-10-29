رغم انخفاض أسعار الجملة، لماذا ارتفع سعر الزيت في محال التجزئة؟

ارتفاع أسعار الزيت في الأسواق، تباينت أسعار الزيت في الأسواق، خارج المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع الغذائية، حيث عادت بعض أنواع الزيت للارتفاع بعد انخفاض لم يدم أكثر من يومين وفقًا لآراء بعض التجار، فيما سجلت بعض الأنواع سلسلة من الارتفاعات.

وارتفع سعر زيت العباد المكرر والأولين والذرة من 2000 إلى 3000 جنيه خلال شهر أكتوبر الجاري.

أسعار الزيت في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار الزيت جملة لم يؤثر على الأسعار في السوق لهذه الأسباب

وأوضح تجار لـ«فيتو» خلال جولة ميدانية أن أسعار بعض أنواع الزيت انخفضت في الجملة لكن لم «تسمع بعض في أسعار التجزئة» أي لم تتغير الأسعار في السوق بالانخفاض بل ارتفعت، وذلك بسبب تطبيق المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، التي في الأساس أسعار الزيت فيها أغلى من الأسعار التي في السلاسل الغذائية التي لم تطبق المبادرة، فزيت الخليط داخل المبادرة عبوة وزن 700 جرام بسعر ٣٩.٩٥ جنيه، فيما يتراوح سعر الزيت نفس الوزن من 32 جنيهًا إلى 38 جنيهًا خارج المبادرة.

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أسعار الزيوت في الأسواق

وفي نفس السياق «فيتو» تنشر أسعار الزيت عباد الشمس في المحال التجارية، سعر زيت الذرة في الأسواق، فضلًأ عن أسعار الزيت في المحال التجارية التي طبقت المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، في السطور التالية:

تباين أسعار الزيت خلال شهر أكتوبر الجاري

وشهدت أسعار الزيت انخفاضًا خلال الأسبوع الرابع من أكتوبر الجاري، ثم ارتفعت أسعاره اليوم مرة أخرى، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

ارتفاع أسعار زيت عباد الشمس في الأسواق

وارتفع سعر زيت عباد الشمس ارتفاعًا من 49 قرشًا إلى 1.68 جنيه مقارنة بأسعار يوم أمس السبت، وبانخفاض قدره 1.69 جنيه مقارنة بالأسبوع الماضي، ومسجلًا انخفاضًا بنحو 3.07 جنيه مقارنة بسعره الشهر الماضي.

فيما سجل سعر الزيت ارتفاعًا من 19.27 جنيه إلى 23.65 جنيه، مقارنة بسعره العام الماضي في نفس اليوم.

أسعار الزيت في الأسواق، فيتو

85 جنيهًا أعلى سعر للتر زيت عباد الشمس في الأسواق

وسجل متوسط سعر زيت عباد الشمس نحو 61.49 جنيه، ليتراوح سعر زيت عباد الشمس من 37.5 جنيه أقل سعر له في الأسواق، إلى 75 جنيهًا أعلى سعر للزيت في السوق.

فيما سجلت أسعار زيت عباد الشمس النقي متوسط سعر قدره 67.89 جنيه، ليتراوح سعر زيت عباد الشمس الفاخر من 48 جنيهًا إلى 85 جنيهًا.

ارتفاع أسعار زيت أصناف متنوعة في الأسواق

وفي نفس السياق؛ سجلت أسعار زيت أصناف متنوعة ارتفاعًا طفيفًا بنحو 0.71% مقارنة بالأمس، مقابل انخفاضه بنحو 5.79 % مقارنة بسعره الأسبوع الماضي.

وسجل زيت ذرة أصناف متعددة متوسط سعر قدره 69.16 جنيه، ليتراوح سعر لتر زيت ذرة أصناف متنوعة من 52 جنيهًا أقل أسعاره إلى 85 جنيهًا الأعلى في السوق.

انخفاض سعر زيت الذرة نحو 1.40 جنيه في الأسواق

أما أسعار زيت الذرة فسجلت انخفاضًا بنحو 1.40 جنيه مقارنة بسعره أمس، وبنحو 7.4 جنيه مقارنة بالأسبوع الماضي، وبانخفاض 6 جنيهات عن سعره الشهر الماضي.

110 جنيهات أعلى سعر للتر زيت الذرة في الأسواق

وسجلت زيت الذرة متوسط سعر قدره 72.1 جنيه، ليتراوح سعر زيت الذرة من 53 جنيهًا أقل سعر للتر إلى 110 جنيهات أعلى سعر للزيت.

أسعار الزيت في الأسواق، فيتو

أسعار الزيت ضمن المبادرة الحكومية لخفض الأسعار

وعن أسعار الزيت في المحال التجارية التي طبقت المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، سجل سعر زيت خليط عبوة وزن ٧٠٠ مل نحو ٣٩.٩٥ جنيه، سجل سعر زيت خليط عبوة وزن٦٥٠ مل نحو ٣٤.٩٥ جنيه.

أسعار الزيت في السلاسل الغذائية والمحال التجارية التي لم تطبق المبادرة الحكومية

وعن أسعار الزيت في السلاسل الغذائية والمحال التجارية التي لم تطبق المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، سجلت عبوة زيت عباد الشمس وزن 2.2 لتر نحو 158 جنيهًا، عبوة زيت خليط وزن 700 مل نحو 32 جنيهًا، عبوة زيت عباد الشمس وزن 5 لتر نحو 309 جنيهات.

عبوة زيت عباد الشمس وزن 2.25 لتر تسجل 140 جنيهًا في الأسواق

وسجلت عبوة زيت عباد الشمس وزن 2.25 لتر نحو 140 جنيهًا، عبوة زيت عباد الشمس وزن 1.6 لتر نحو 118 جنيهًا، زيت عباد شمس وزن 1.5 لتر نحو 95 جنيهًا، زيت عباد الشمس وزن 800 مل بسعر 61 جنيهًا.

كرتونة زيت وزن العبوة 700 مل بسعر 455 جنيهًا

وسجل زيت خليط عبوة وزن 700 جرام نحو 38 جنيهًا، عبوة زيت قلي وزن 700 مل نحو 36 جنيهًا، وبلغ سعر عبوة زيت الذرة وزن 2.2 لتر من 174 جنيهًا إلى 184 جنيهًا، عبوة زيت ذرة وزن 1.6 لتر نحو 130 جنيهًا، زيت طبخ وزن 4.4 لتر نحو 286 جنيهًا، كرتونة 12 عبوة وزن الواحدة 700 مل بسعر 455 جنيهًا.

أسعار زيت الصويا في الأسواق

أسعار زيت الصويا في الأسواق، بلغ سعر زيت صويا مكرر نحو 48 ألف جنيه، زيت صويا منزوع بسعر 46 ألف جنيه، زيت الصويا مستورد خام نحو 45500 جنيه.

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وتباينت أسعار زيت الذرة والأولين في الأسواق، حيث سجل زيت ذرة مكرر بسعر 49 ألف جنيه، زيت أولين مكرر بسعر 48 ألف جنيه، زيت عباد مكرر بسعر 50 ألف جنيه.