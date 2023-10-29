الإثنين 30 أكتوبر 2023
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صحة ومرأة

سلوكيات خاطئة تعرضك للإصابة بالسمنة، احذريها

السمنة، فيتو
السمنة، فيتو

أكدت وزارة الصحة المصرية فى بيان لها أن النساء أكثر إصابة بالسمنة عن الرجال مشددة على ضرورة الحذر لتجنب الإصابة بالسمنة.

والسمنة هى مرض العصر الذى يسبب دخول جميع الأمراض إلى الجسم، لذا يجب الحذر منه ومحاولة ضبط كميات الطعام المتناولة حفاظا على الوزن.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن النساء بالفعل أكثر تعرضا للإصابة بالسمنة من الرجال وذلك لأن طبيعة أجسادهن تكون الدهون بشكل أسرع كما أن الرجال معدلات الحرق لديهم أعلى نتيجة زيادة الكتلة العضلية، لذا نلاحظ انتشار السمنة بين النساء.

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وأضاف السيد، أنه يمكن تجنب الإصابة بالسمنة وذلك فى حالة اتباع نظام غذائي صحى خالٍ من الدهون والسكريات والحرص على ممارسة الرياضة يوميا وتجنب تناول الطعام ليلا، مع ضبط مواعيد النوم والوجبات الرئيسية، وشرب كميات وفيرة من المياه. 

سلوكيات خاطئة تسبب السمنة لربات البيوت

وتابع، أن هناك سلوكيات خاطئة تتبعها ربات البيوت وتتسبب فى إصابتهن بالسمنة، منها:-

  • تناول الأكلات الدسمة باستمرار والاكثار من تواجد الحلوى فى المنزل مثل الكيك والحلوى الشرقية وهو ما يجعلهم أكثر إقبالا على تناول الحلوى.
  • تناول الطعام المتبقى من الصغار بحجة أنه “حرام نرمى الاكل”، وللأسف هذه العادة هى الاسوأ كما أنها سبب رئيسي فى إصابتهن بالسمنة.
  • إهمال ممارسة الرياضة بشكل عام سواء رياضة المشى أو التمارين الرياضية.
  • عدم ضبط مواعيد النوم والاستيقاظ
  • إهمال وجبة الإفطار أو تأخيرها.
  • تأخير المواعيد بين الوجبات فمعظم الأمهات تتناسى تناول الطعام بحجة أن الأبناء أهم وتقوم هى بتأخير طعامها إلى المساء ما يزيد من فرص تخزين الدهون بالجسم.
  • إهمال شرب الماء الوفير والمشروبات الحارقة وهى سوائل تحفز الجسم على حرق الدهون.
  • إهمال تناول الخضروات والفاكهة والطعام المهم ما يسبب أنيميا فقر الدم وبالتالى يفقد الجسم قدرته على حرق الدهون وبالتالى تزيد فرص إصابتهن بالسمنة.
سلوكيات خاطئة تتبعها ربات البيوت، فيتو 

نصائح مهمة يجب اتباعها لإنقاص الوزن

وهناك 10 نصائح تغنينا عن اتباع أنظمة الريجيم المختلفة وتساعدها في الحفاظ على الوزن، منها:

- التعود على الطعام الصحي والحياة الصحية بشكل عام.

-عدم الحرمان من الطعام ولكن ضبط المواعيد وعدم تناول الطعام قبل النوم.

-شرب كميات وفيرة من الماء.

-عدم التركيز مع الآخرين من حيث فلان أنقص وزنه والآخر واد وزنه فكل جسم له طبيعة خاصة.
-الحركة الكثيرة وممارسة الرياضة يوميا لأنها تحفز الجسم على حرق الدهون على مدار اليوم.

-تناول الفاكهة على شكلها وعدم تناولها عصير.

-الإكثار من تناول الخضراوات الطازجة.

-يجب وضع الطعام الصحي فقط في الثلاجة والأهلي عن تواجد الحلوى والمعجنات في المنزل حتى لا تضعف أمامها.

-عند الشعور بالجوع يجب حساب آخر وقت تناولنا فيه الطعام، فلو كان 5 ساعات فيجب تناول وجبة متكاملة العناصر، أما لو كانت المدة 3 ساعات يمكن شرب 2 كوب ماء.

-عند الشعور بالجوع يمكن تناول الخس والكابوتشا والخيار والفلفل الأخضر والجرجير، بأي كمية حتى الشعور بالشبع، ويمكن تناول الجزر ولكن بكميات معقولة.

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متى تعتبر زيادة الوزن مرضًا يستدعي زيارة الطبيب؟

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