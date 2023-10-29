المدعي العام للجنائية الدولية: إسرائيل ترتكب انتهاكا أخلاقيا وقانونيا في الحرب على غزة

أخبار غزة الآن، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أحمد خان، إن قطاع غزة يشهد جرائم تشبه معاناة أوكرانيا وأفغانستان وميانمار.

القضية الفلسطينية

وأضاف خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”، لأكثر من عامين نقوم بالعمل في القضية الفلسطينية ونحاول أن نصل إلى حلول على قدر الإمكان، متابعا، التحقيق بشأن الأوضاع في فلسطين مهم جدا بالنسبة لنا.



الاعتداء على المدنيين

وواصل: لا يمكن التغاضي عن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وأي اعتداء على المدنيين والمرافق المحمية سيحاكم وفقًا للقانون الدولي.

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كارثة غزة

ولفت: يجب أن نفعل شيئًا فورًا لوضع حد للحالة الكارثية في غزة، وقفت على معبر رفح عند أبواب غزة ولم أستطع الدخول للوقوف على معاناة أهلها.

انتهاكات إسرائيل

وأكد: أن إسرائيل ترتكب انتهاكا أخلاقيا وقانونيا في حربها بقطاع غزة، ولا يمكن التغاضي عن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، ولا يمكن استيعاب ما نراه اليوم في قطاع غزة، يجب حماية حقوق المدنيين الأبرياء وإنقاذ الأطفال بغزة.

وأضاف: سنجري تحقيقا حول أي جرائم تم ارتكابها داخل الأراضي الفلسطينية.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، مساء اليوم، بدخول 33 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح إلى قطاع غزة.

دخول 33 شاحنة مساعدات إلى غزة



وكان سامح شكري وزير الخارجية، أجرى اتصالات هاتفية اليوم، مع كل من أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني، والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي.

وحسب متحدث الخارجية، السفير أحمد أبوزيد، إن الاتصالين يأتيان في إطار تنسيق الجهود العربية من أجل التعامل مع التصعيد العسكري غير المسبوق في قطاع غزة والاعتداءات المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين، وسبل إنفاذ هدنة إنسانية فورية تحفظ أرواح الأشقاء الفلسطينيين، وتخفف من وطأة المعاناة الإنسانية المتفاقمة لسكان القطاع.

لا سبيل لتحقيق أهداف الاحتلال إلا بالدخول إلى أراضي غزة بالقوة



وكان رئيس الأركان في جيش الاحتلال الإسرائيلي، زعم أن أهداف الحرب على غزة، تتطلب الدخول البري للقطاع مدعيًا أن العدوان الإسرائيلي في غزة نتيجة لعمليات حركة حماس، في أول تعليق له بعد عملية الاجتياح البري لقطاع غزة.



أصدر رئيس الأركان اللواء هرتسي هليفي بيانا مساء أمس، قال فيه، إن أهداف الحرب تتطلب الدخول البري، معترفًا أن أفضل المقاتلين الإسرائيليين يعملون في غزة وينفذون عملية مهمة ومعقدة.

وأوضح هليفي، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الحرب له مراحل، واليوم تمر بمرحلة، مشيرًا إلى أنه لا سبيل لتحقيق أهداف الاحتلال إلا بالدخول إلى أراضي غزة بالقوة، وهذا العمل يخدم جميع أهداف الحرب.