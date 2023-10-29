الإثنين 30 أكتوبر 2023
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خارج الحدود

الخارجية الإسرائيلية تستدعي سفير روسيا اعتراضا على زيارة وفد حماس إلى موسكو

الخارجية الإسرائيلية،
الخارجية الإسرائيلية، فيتو

استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأحد، سفير موسكو لدى تل أبيب، أناتولي فيكتوروف إلى بشأن زيارة وفد حركة حماس إلى روسيا.

أخبار غزة الآن، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني في  قطاع غزة، في نبأ عاجل منذ قليل، تضرر أقسام في مستشفى القدس وإصابة مرضى ونازحين باختناق جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي محيط المستشفى.

قصف إسرائيلي يطال مستشفى القدس
 

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد، أن أضرار طالت مستشفى القدس جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المكثف الذي استهدف مباني تقع في محيط المستشفى بعد تنفيذ حزام من النيران.

يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف على قطاع غزة من الجو والبر والبحر، مستهدفا عددا كبيرا من منازل المواطنين، كما ركز الجيش قصفه على محيط مستشفى القدس الذي هدد بقصف مجددا اليوم.

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أضرار تطال مستشفى القدس فى غزة جراء قصف إسرائيلي مكثف

الفرار من الموت، تكدس المصابين داخل مستشفى القدس بعد تهديد الاحتلال بقصفها (فيديو)

وقالت وزارة الداخلية الفلسطينية بغزة في بيان لها: "غارة إسرائيلية تستهدف محيط مستشفى القدس في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة قبل قليل".

ووفقا لشهود عيان استخدم الجيش الإسرائيلي قنابل وقذائف دخانية منها قنابل الفسفور الأبيض المحرمة دوليا في قصفه لمحيط المستشفى الذي يأوي ما لا يقل عن 4 آلاف مريض وجريح، وأكثر من 14 ألف نازح.

 

تهديد مسبق بقصف مستشفى القدس
 

كما أفاد مدير مستشفى القدس، بأن الجيش الإسرائيلي استهدف منذ الصباح محيط المستشفى مرات عديدة، مشيرا إلى أن تهديد مستشفى القدس مجددا ترافق مع استهدافات جوية لمحيطه.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، فإن أضرارا طالت مستشفى القدس جراء قصف الطائرات الإسرائيلية أحد أبراج تل الهوى جنوب مدينة غزة.

من جهة أخرى، شدد مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الأحد، أن التقارير التي تفيد بطلب الاحتلال الإسرائيلى إخلاء مستشفى القدس في قطاع غزة مقلقة للغاية.

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