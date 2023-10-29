الاحتـلال الإسرائيلي يهدد بقصف المركز الثقافي الأرثوذكسي في غزة

هدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بقصف بقصف المركز الثقافي الأرثوذكسي في غزة، استمرارا لمسلسل جرائمه المرتكبة فى القطاع ضد المساجد والكنائس والمستشفيات.

من جهة أخري، شدد مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الأحد، أن التقارير التي تفيد بطلب الاحتلال الإسرائيلى إخلاء مستشفى القدس في قطاع غزة مقلقة للغاية.

الاحتلال يطالب بإخلاء مستشفى القدس



وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، على حسابه بمنصة “x” إن التقارير التي ذكرت أن الهلال الأحمر الفلسطيني تلقى تحذيرات من السلطات الإسرائيلية بإخلاء مستشفى القدس في قطاع غزة مثيرة للقلق البالغ.

وأضاف: "نشدد على أن من المستحيل إخلاء مستشفيات مليئة بالمرضى دون تعريض حياتهم للخطر.. بموجب القانون الإنساني الدولي، يجب حماية الرعاية الصحية دائما".



وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم أنه تلقى تهديدات شديدة اللهجة من المخابرات الإسرائيلية بالإخلاء الفوري لمستشفى القدس في قطاع غزة تمهيدا لقصفه.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لاستعداد الجيش الإسرائيلي للهجوم البري الواسع المرتقب على قطاع غزة.



وقبل نحو أسبوع استهدفت طائرات الجيش الإسرائيلي مستشفى "المعمداني" الذي يأوي العديد من المواطنين النازحين عن بيوتهم بحثا عن الأمان، بعدد من الصواريخ، مخلفة أكثر من 500 قتيل وعشرات الجرحى في مجزرة دموية جديدة.

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الهجوم البري على قطاع غزة



ودخلت الحرب على غزة يومها الـ23 منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر الجاري.



وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع نحو 8 آلاف شهيد وأكثر من 20 ألف جريح إضافة إلى نحو 10 آلاف مفقود تحت الأنقاض.



أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 310 عسكريين، فيما أسرت "حماس" أكثر من 230 إسرائيليا.

