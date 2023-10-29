اعتذار نتنياهو !

اضطر نتنياهو للاعتذار.. ليس للفلسطينيين في غزة الذين أعلن حرب إبادة لهم، أو لكل الذين يطالبونه بوقف تلك الحرب الوحشية وإنهاء الحصار الجائر المفروض على غزة وأهلها، وإنما اعتذر نتنياهو لرؤساء أجهزة المخابرات الإسرائيلية بعد ساعات قليلة من اتهامهم في منشور له بالتقصير حينما لم يبلغوه بنوايا حماس القيام بهجوم السابع من أكتوبر لأنهم أصلا لم يتوقعوا ذلك.



فقد أثار اتهام نتنياهو لرؤساء أجهزة المخابرات الإسرائيلية العسكرية وغير العسكرية غضبا واسعا داخل ا٦سرائيل لم يقتصر فقط هؤلاء الرؤساء، وإنما شمل عددا من وزراء حكومته وقيادات جيشه بل والمعارضة أيضا.. ولذلك اضطر نتنياهو أن يحذف اتهاماته المنشورة، وأن يقدم اعتذارا على ما قاله في هذا التوقيت.

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وهذا الاعتذار لطف الأجواء بين رئيس الحكومة الإسرائيلية ورؤساء أجهزة المخابرات مؤقتا، لكنه لم يقض على إ٦حتمال نشوب نزاع بينهم في قادم الأيام، حينما تحين ساعة الحساب الداخلي للجميع في اس٦رائيل بعد أن تضع الحرب أوزارها ويتوقف القتال..

فقد كشف منشور نتنياهو الذى اعتذر عنه أنه يحضر نفسه للتنصل من صدمة السابع من أكتوبر التى هزت إسرائيل بالكامل، وأثارت الشكوك في قدراتها العسكرية وخلفت قتلي وجرحي وأسري.. فإن نتنياهو اعتذر فقط عن توقيت ما قاله، ولم يتراجع عنه.. فهو سيُرمى بالكرة في ملعب رؤساء أجهزة مخابراته وذلك دفاعا عن نفسه من حساب عسير ينتظره في قادم الأيام.



أما حسابه عن حرب الإبادة التى قرر شنها على فلسطينى غزة وتدمير الحياة على أرضهم فإن الإدارة الامريكية وحكومات أوروبية تحميه منه بالدعم الكامل للعدوان الوحشي الإسرائيلى ضد أهل غزة..