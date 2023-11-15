أخبار الحوادث اليوم: بائع يقتل مسنا لسرقته بالمنوفية.. ولغز 3 جثث على طريق الواحات البحرية
نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:
بائع يقتل مسنا لسرقة هاتفه وحافظة نقوده في المنوفية
أقدم بائع متجول على قتل مسن لسرقته بدائرة مركز شرطة شبين الكوم فى المنوفية وتمكن قطاع الأمن العام بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط المتهم.
ميكانيكي ينهي حياة موظف بالمعاش لسرقة سيارته بالمرج
أقدم ميكانيكي على إنهاء حياة موظف بالمعاش لسرقة سيارته في التجمع الأول وألقى رجال المباحث القبض على المتهم.
حبس سائق طعن زميله 3 طعنات في إمبابة
أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس سائق طعن زميله 3 طعنات وسط الشارع في إمبابة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
جهود مكثفة لحل لغز 3 جثث على طريق الواحات البحرية
بدأ فريق البحث الجنائى بالجيزة بمشاركة قطاع الأمن العام، فى جمع المعلومات عن واقعة الجثث الثلاثة المعثور عليها داخل سيارة بمنطقة الواحات البحرية.
الداخلية تعلن قبول طلبات قرعة الحج 21 أكتوبر
كشفت وزارة الداخلية عن بدء فى قبول طلبات التقدم لحج القرعة لعام 1445 هـ / 2024 م.. ابتداءً من يوم السبت الموافق 21/10/2023 حتى يوم الإثنين الموافق 6/11/2023
إجراءات وشروط التقديم فى قرعة الحج لعام 2024
أعلنت وزارة الداخلية، عن إجراءات وشروط التقديم فى قرعة الحج لعام 2024.
وأوضحت وزارة الداخلية أنه في ضوء توحيد جهة تسجيل بيانات المتقدمين للحج يجب على المواطن أن يختار الجهة التى يريد الحج من خلالها (قرعة – سياحة – تضامن)
مقتل مسن على يد طليق ابنته بالغربية
شهدت مدينة بسيون بمحافظة الغربية مقتل مسن على يد طليق ابنته وزوجة الأخير باستخدام سلاح أبيض سكين، ما أسفر عن إصابته بعدة طعنات في البطن والرقبة عقب نشوب مشادة كلامية بين الطرفين أثناء تقابلهما بالصدفة في أحد شوارع المدينة.
القبض على 5 أشخاص بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة المخدرات بجنوب سيناء
ألقى ضباط مكافحة المخدرات، القبض على 5 أشخاص بجنوب سيناء لقيامهم بمحاولة غسـل 50 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة.
عامل بمقهى ينهي حياة زميله في الزيتون بعد جلسة عتاب
أقدم عامل بمقهى على قتل زميله بسبب خلافات العمل بينهما فى منطقة الزيتون وتمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من القبض على المتهم.
محكمة القضاء الإداري تقضي باستبعاد حسام المندوه من انتخابات نادى الزمالك
قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد بقبول الدعوى المقامة من عبد المجيد سليم عبدالصبور، والتى يطالب فيها باستبعاد حسام الدين المندوه توفيق الخواجة المرشح على مقعد أمين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادى الزمالك المنعقدة فى يوم ٢٠٢٣/١٠/٢٠.
مقتل عامل وإصابة 2 آخرين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالصف
لقى عامل مصرعه وأصيب والده وعمه فى مشاجرة بالأسلحة النارية مع جيرانه بسبب خلافات على لهو الأطفال بدائرة مركز شرطة الصف وألقى قطاع الامن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من السيطرة على الموقف وضبط المتهمين.
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