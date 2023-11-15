أخبار الحوادث اليوم: بائع يقتل مسنا لسرقته بالمنوفية.. ولغز 3 جثث على طريق الواحات البحرية

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

أقدم بائع متجول على قتل مسن لسرقته بدائرة مركز شرطة شبين الكوم فى المنوفية وتمكن قطاع الأمن العام بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط المتهم.

أقدم ميكانيكي على إنهاء حياة موظف بالمعاش لسرقة سيارته في التجمع الأول وألقى رجال المباحث القبض على المتهم.

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أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس سائق طعن زميله 3 طعنات وسط الشارع في إمبابة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

بدأ فريق البحث الجنائى بالجيزة بمشاركة قطاع الأمن العام، فى جمع المعلومات عن واقعة الجثث الثلاثة المعثور عليها داخل سيارة بمنطقة الواحات البحرية.

كشفت وزارة الداخلية عن بدء فى قبول طلبات التقدم لحج القرعة لعام 1445 هـ / 2024 م.. ابتداءً من يوم السبت الموافق 21/10/2023 حتى يوم الإثنين الموافق 6/11/2023

أعلنت وزارة الداخلية، عن إجراءات وشروط التقديم فى قرعة الحج لعام 2024.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه في ضوء توحيد جهة تسجيل بيانات المتقدمين للحج يجب على المواطن أن يختار الجهة التى يريد الحج من خلالها (قرعة – سياحة – تضامن)

شهدت مدينة بسيون بمحافظة الغربية مقتل مسن على يد طليق ابنته وزوجة الأخير باستخدام سلاح أبيض سكين، ما أسفر عن إصابته بعدة طعنات في البطن والرقبة عقب نشوب مشادة كلامية بين الطرفين أثناء تقابلهما بالصدفة في أحد شوارع المدينة.

ألقى ضباط مكافحة المخدرات، القبض على 5 أشخاص بجنوب سيناء لقيامهم بمحاولة غسـل 50 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة.



أقدم عامل بمقهى على قتل زميله بسبب خلافات العمل بينهما فى منطقة الزيتون وتمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من القبض على المتهم.

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد بقبول الدعوى المقامة من عبد المجيد سليم عبدالصبور، والتى يطالب فيها باستبعاد حسام الدين المندوه توفيق الخواجة المرشح على مقعد أمين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادى الزمالك المنعقدة فى يوم ٢٠٢٣/١٠/٢٠.

لقى عامل مصرعه وأصيب والده وعمه فى مشاجرة بالأسلحة النارية مع جيرانه بسبب خلافات على لهو الأطفال بدائرة مركز شرطة الصف وألقى قطاع الامن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من السيطرة على الموقف وضبط المتهمين.

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